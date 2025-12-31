¡Compañeros otra vez! Los Packers juntarán a Micah Parsons con Trevon Diggs tras salida del CB de los Cowboys

"Estamos de vuelta". Con ese mensaje en su cuenta de Twitter, Micah Parsons dio la sorpresa de Año Nuevo en la NFL y adelantó su reencuentro con Trevon Diggs. Los Dallas Cowboys liberaron al esquinero este martes 30 de enero y los Green Bay Packers aprovecharán para reforzar su defensiva de cara a la postemporada.

De acuerdo con los reportes de Ian Rapoport, los Packers pagarán los 472 mil dólares restantes que le corresponden en salario base este año a Diggs para incorporarlo cuanto antes. Con ello, buscan que una defensiva irregular -y que se vio mermada tras la lesión de Parsons- mejore previo a los playoffs.

Los Cowboys liberaron a Digss esta semana | AP

¿Por qué Diggs salió de los Cowboys?

Diggs fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2020 y fue dos veces Bowler y All-Pro 2021, luego de una campaña en la que tuvo 11 intercepciones -un record en la NFL- con dos devueltas para touchdowns. Por esto le extendieron el contrato a cinco años y 97 millones de dólares en el verano de 2023.

Así celebró Parsons la llegada de Diggs | CAPTURA

Sin embargo, tras dicha renovación se vio afectado por diversas lesiones y en los últimos tres años solo jugó 21 partidos. En este 2025 disputó solo ocho compromisos, con 25 tacleadas, sin intercepciones ni pases defendidos. Según Tom Pelissero, su liberación se dio por la caída de su rendimiento y la acumulación de factores a lo largo de este tiempo.

Diggs no tenía dinero garantizado para 2026, por lo que no sorprendió su liberación por parte de los Cowboys, aunque sí que no esperaron a la temporada baja para hacerlo. Ahora los Packers tratarán de que retome su mejor versión, con miras a recorrer el camino rumbo al Super Bowl LX.

Diggs fue irregular los últimos tres años | AP

Reencuentro con Micah Parsons hasta 2026

El cazamariscales y el esquinero coincidieron en cuatro temporadas con los Cowboys, y a pesar de que Parsons celebró su reencuentro, no será hasta 2026 que vuelvan a juntarse en un campo. Micah se rompió el ligamento cruzado anterior contra los Denver Broncos el 14 de diciembre y fue operado esta semana, por lo que estará ausente por varios meses.

Si bien no hay un pronóstico de tiempo exacto, es un hecho que no volverá a jugar esta campaña. Su ausencia ya tuvo un impacto inmediato en los Packers, que perdieron en total 63 puntos en sus dos últimos juegos y tienen la urgencia de frenar el declive defensivo.