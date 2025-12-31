Arch Manning, con cuatro TD's y la familia en el palco, se lleva el Citrus Bowl

El legado continúa. Arch Manning, sobrino de Peyton y Eli, y nieto de Archie, firmó una actuación impresionante en el Citrus Bowl al liderar la victoria de los Texas Longhorns por 41-27 sobre los Michigan Wolverines.

Con dos pases de anotación y dos touchdowns por tierra, el mariscal de campo de 21 años dejó claro el crecimiento que ha tenido en su juego y por qué el apellido Manning vuelve a estar bajo los reflectores del futbol americano colegial. Arch firmó una actuación redonda, mostrando precisión desde la bolsa y un atletismo que lo separa de sus antecesores y que hoy es una exigencia en el futbol moderno.

El quarterback completó 21 de 31 envíos para 221 yardas y dos touchdowns, además de sumar 155 yardas por tierra en apenas nueve acarreos, con dos anotaciones más, convirtiéndose en el MVP del encuentro.

El peso del apellido es innegable y la atención mediática constante, pero Arch respondió a la altura, con su padre Cooper y su abuelo Archie disfrutando el partido desde las gradas. Un escenario simbólico, ya que el Citrus Bowl fue también un escenario recurrente para las grandes actuaciones colegiales de su tío Peyton.

El duelo fue mucho más cerrado de lo que el marcador final sugiere. Texas se fue al frente 24-20, pero al arranque del último cuarto Michigan tomó la ventaja con una anotación del mariscal Bryce Underwood. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo de Manning.

Primero, conectó un pase de 30 yardas a Kaliq Lockett para recuperar la ventaja. En la siguiente serie, tras una intercepción de la defensiva, Arch firmó la jugada más espectacular del partido al escaparse 60 yardas para touchdown y ampliar la diferencia. Finalmente, los Longhorns sellaron la victoria con un gol de campo.

Más allá del resultado, fue una demostración contundente de carácter y talento por parte de Manning, quien ha sido blanco de críticas precisamente por el tamaño del legado que carga.

Aun así, el joven quarterback ha dejado claro que está dispuesto a recorrer todo el proceso con paciencia: ya adelantó que permanecerá un año más en la universidad, pese a ser elegible para el Draft de la NFL 2026, con el objetivo de seguir desarrollando su juego y esperar el momento indicado para dar el salto al profesionalismo.