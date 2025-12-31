¿A qué hora y por dónde ver el Rose, Cotton y Sugar Bowl?

Con la llegada del cierre de año no solo aparecen las celebraciones y los nuevos propósitos, sino también uno de los periodos más esperados por los aficionados al futbol americano colegial: la temporada de tazones. Aunque durante diciembre se disputan decenas de encuentros, a partir de ahora la atención se centra en los partidos que conforman los playoffs de la NCAA, donde se define al campeón nacional.

Uno de los escenarios más emblemáticos será el Cotton Bowl, cuya historia se remonta a 1937. Este tradicional tazón será la sede del enfrentamiento entre Miami y Ohio State, un duelo que combina historia, talento y altas expectativas en la fase de cuartos de final.

Los Hurricanes llegan a este compromiso como el décimo mejor equipo del país, luego de superar en la primera ronda a Texas A&M. Ahora, el reto será mayúsculo, ya que enfrente tendrán a unos Buckeyes que parten como los segundos mejor rankeados de la nación y que avanzaron de manera directa a esta instancia. El partido se disputará este miércoles 31 de diciembre a las 18:30 horas y será transmitido por ESPN.

Otro de los duelos que acaparará reflectores es el del Orange Bowl, uno de los tazones con mayor tradición en Estados Unidos desde su creación en 1935. En esta edición, el estadio será testigo del choque entre Oregon y Texas Tech, considerado por muchos como el cruce más equilibrado de los cuartos de final.

Los Red Raiders llegan como el cuarto mejor equipo del ranking nacional, mientras que los Ducks aparecen en el quinto puesto, lo que anticipa un duelo de alta intensidad y márgenes reducidos. El encuentro está programado para el 1 de enero a las 11:00 horas, también con transmisión a través de ESPN.

El Rose Bowl, considerado el más antiguo de todos los tazones con su origen en 1902, aportará nuevamente su mística al calendario. En esta ocasión, será el escenario del choque entre Alabama e Indiana, un enfrentamiento que contrapone la tradición del Crimson Tide con el gran momento de los Hoosiers.

Indiana llega como el mejor equipo de toda la nación, impulsado por el liderazgo de Fernando Mendoza, reciente ganador del trofeo Heisman, lo que añade un atractivo especial al compromiso. El partido se jugará el 1 de enero a las 15:00 horas y podrá verse por ESPN.

Finalmente, el Sugar Bowl, presente en el calendario desde 1935, completa el cuadro de los cuartos de final. Georgia, tercer mejor equipo del país, se medirá ante Ole Miss, sexto en el ranking, en un duelo donde los Bulldogs parten como favoritos, aunque los Rebels buscarán sorprender. El encuentro se celebrará el 1 de enero a las 19:00 horas, con transmisión por ESPN, cerrando así una jornada cargada de historia y emoción en los playoffs de la NCAA.