El deporte mexicano vivió en 2025 uno de los periodos más brillantes y consistentes de su historia reciente. A lo largo del año, atletas aztecas rompieron hegemonías, conquistaron títulos mundiales, alcanzaron podios inéditos y colocaron a México en el centro del escenario internacional en disciplinas que van desde los deportes olímpicos hasta las grandes ligas profesionales.

Estos son los mejores momentos deportivos de los atletas mexicanos en 2025:

Clavados: Osmar Olvera y el fin del dominio chino

Uno de los momentos más simbólicos del año llegó en agosto de 2025, cuando Osmar Olvera logró lo que durante décadas parecía imposible: romper la hegemonía china desde el trampolín de 3m en el Mundial de Clavados Singapur 2025.

Osmar Olvera, medalla de oro en Mundial de clavados | AP

El Flag Football sigue brillando

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football confirmó que es la mejor del mundo. En los World Games, México se proclamaron bicampeonas (2022-2025) tras vencer a Estados Unidos en una final de infarto y se consolidan como el rival a vencer rumbo a su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tiro con arco: Andrea Becerra, la mejor del mundo

El tiro con arco mexicano alcanzó su punto más alto gracias a Andrea Becerra, quien firmó un 2025 extraordinario. La arquera nacida en Jalisco se consolidó como la número uno del ranking mundial, tras un año en el que conquistó un triplete histórico (dos oros y un bronce) en el Campeonato Mundial y dos medallas más en los Juegos Mundiales (oro y plata).

Atletismo: Uziel Muñoz y una plata que hizo historia

En el atletismo, Uziel Muñoz escribió una de las páginas más relevantes para México en las pruebas de fuerza, al conquistar una medalla de plata histórica en lanzamiento de bala en agosto de 2025, el primer tricolor en alcanzar este hito.

Ciclismo: Isaac del Toro y Yareli Acevedo, un año dorado

El ciclismo mexicano tuvo un 2025 de ensueño.

Por un lado, Isaac del Toro protagonizó una campaña memorable al convertirse en subcampeón del Giro de Italia en mayo, uno de los resultados más importantes en la historia del ciclismo latinoamericano. A ello se sumó un año espectacular con 28 victorias, consolidándolo como el tercer mejor ciclista del mundo.

Por su parte, Yareli Acevedo conquistó el oro en la carrera por puntos en el Mundial de Ciclismo de Pista celebrado en en Santiago de Chile en octubre de 2025. Este resultado fue histórico, pues es la primera ciclista latinoamericana en conquistar una medalla de oro en un torneo de estas características.

Isaac del Toro, gran revelación del ciclismo mundial | AP

Tiro deportivo: Gabriela Rodríguez sube al podio mundial

Otra actuación destacada fue la de Gabriela Rodríguez, quien obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de tiro deportivo en octubre de 2025. Esta fue la primera medalla que se consigue en un Campeonato Mundial para el tiro deportivo mexicano

Tenis: Renata Zarazúa y su consolidación en Grand Slams

En el tenis, Renata Zarazúa firmó el mejor año de su carrera al brillar en torneos de Grand Slam durante 2025, con actuaciones memorables como la victoria en US Open ante la local y favorita Madison Keys, vigente campeona del Abierto de Australia y número seis del mundo.

Renata es la primera tenista mexicana en derrotar a una Top 10 en un torneo de Grand Slam desde Angélica Gavaldón en 1995 y terminó el 2025 como 79 del ranking WTA.

Renata Zarazúa en US Open | AP

Deportes de conjunto

El futbol también tuvo lo suyo, la Selección Mexicana de futbol conquistó la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro, en el periodo junio-julio de 2025, reafirmando su dominio regional y consolidando un proceso competitivo en torneos oficiales.

Grandes Ligas

Alejandro Kirk disputó la Serie Mundial y se convirtió en el primer mexicano en conectar un jonrón en este tipo de juegos, un logro histórico para el país.

Además, por primera vez dos peloteros mexicanos compartieron el Juego de Estrellas de MLB como pitcher y catcher con Andrés Muñoz y Alejandro Kirk, una imagen inédita.