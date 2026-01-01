Los Buffalo Bills convocan a aficionados para palear nieve del Highmark Stadium

Previo al partido contra los Jets, el equipo de Orchard Park pidió ayuda para dejar listo el inmueble para este domingo

Ana Patricia Spíndola Andrade
1 de Enero de 2026

Llegó la temporada de invierno en Estados Unidos y de inmediato causó estragos en la NFL. Así le ocurrió a los Buffalo Bills, que convocaron a su afición para que les ayude a palear nieve en el Highmark Stadium de cara al partido de la Semana 18 contra los New York Jets.

"Necesitamos ayuda de Bills Mafia para limpiar el Highmark Stadium antes del juego del domingo", escribió el equipo en redes sociales. Además compartió el formulario que los interesantes deberán llenar para participar este sábado 3 de enero en la limpieza.

El Highmark Stadium está bajo la nieve por la temporada de invierno
¿Cuáles son los requerimientos de los Buffalo Bills?

Según el comunicado que compartió el equipo de Josh Allen, los aficionados interesados mayores de 18 años deberán llenar un formulario de Google y proporcionar información sobre su disponibilidad. El personal del equipo se comunicará en un plazo de 24 horas para completar la información. 

El equipo pagará 20 dólares por hora, además de que proporcionará comida y bebidas calientes. Sin embargo, puntualizó que no se puede garantizar el pago a quienes se presenten al estadio sin estar preinscritos en el formulario. De igual forma, enfatizaron que deberán vestirse apropiadamente para el clima. 

Por último, los Bills señaló que proporcionará a los primeros 500 paleadores guantes de invierno con la marca del Highmark Stadium. De igual forma, en asociación con Bud Light, regalarán gorros de invierno a un grupo de selecto de 21 o más jugadores antes del partido del domingo. 

Los Bills invitaron a sus aficionados a palear la nieve
¿A qué hora y dónde ver el partido de los Jets vs Bills? 

El compromiso forma parte de los juegos vespertinos de este domingo 4 de enero, a las 15:25 horas (tiempo del centro de México). En esta ocasión, el partido no podrá seguirse más que por la transmisión de DAZN con NFL Game Pass.

 Los Bills ya no pueden pelear por la AFC Este, pero el resultado de la Semana 18 definirá su orden en la siembra para los Playoffs y por ende a su rival. Mientras que para los Jets este compromiso determinará el orden de su selección en el Draft 2026. 

Los Bills reciben a los Jets en el Highmark Stadium
