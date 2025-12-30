Drew Brees y Larry Fitzgerald son elegibles para ingresar al Salón de la Fama de la NFL

El quarterback Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald encabezaron un grupo de cuatro finalistas de la era moderna en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

El ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore fueron los otros dos jugadores elegibles por primera vez que también fueron anunciados el martes entre los 15 finalistas.

Larry Fitzgerald Jr. holds a ball on the field before an NFL football game between the New Orleans Saints and the Baltimore Ravens in New Orleans on Nov. 7, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert, File)

Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri aseguraron sus lugares después de avanzar a los últimos siete en la votación para la clase de 2025. Hay otros seis finalistas que regresan, con Eli Manning, Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson, todos volviendo a esta etapa.

El tackle defensivo Kevin Williams llegó a la etapa de finalista por primera vez en su sexto año de elegibilidad.

El comité de selección de 50 personas votará sobre los 15 finalistas el próximo mes, y los resultados se anunciarán el cinco de febrero en los "NFL Honors". Entre tres y cinco de los finalistas serán inducidos en el segundo año de este formato actual.

Además de los finalistas de la era moderna, el comité de selección también considerará a los candidatos veteranos Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood, al candidato a entrenador Bill Belichick y al contribuyente Robert Kraft. Entre uno y tres de esos finalistas ingresarán al Salón.

Solo cuatro personas ingresaron el año pasado, siendo la clase más pequeña en 20 años.

Brees y Fitzgerald son los principales nuevos candidatos este año.