Ja’Marr Chase bromea con ir a Cancún tras la eliminación de Bengals en la temporada

La temporada 2025 de la NFL llegó a su fin para los Cincinnati Bengals y, con ello, Ja’Marr Chase comenzó a cambiar el chip del futbol americano por el descanso. Tras quedar eliminados y sin opciones de playoffs, el estelar receptor bromeó que su mente ya está puesta en las vacaciones y en un destino muy particular: México.

NFL l AP

Con tono relajado y resignado por el cierre de campaña, Chase no ocultó que las bromas y comentarios a su alrededor terminaron por influir en su decisión. “Me iré a Cancún como todo el mundo me dice”, declaró el jugador, dejando claro que aprovechará el parón para desconectarse tras una temporada exigente tanto física como mentalmente.

El receptor fue una de las figuras más constantes de los Bengals a lo largo del 2025, cargando con buena parte del peso ofensivo del equipo. Sin embargo, los altibajos colectivos y las lesiones en momentos clave terminaron por condenar a Cincinnati a una eliminación temprana, lejos de las expectativas con las que inició el año.

Bengals l AP

Chase relajado

Ante ese panorama, Chase optó por tomarse la situación con filosofía. Lejos de la frustración pública, el jugador prefirió hablar de descanso, sol y playa, sumándose a la ya tradicional frase que rodea a los equipos eliminados de la NFL cuando llega enero y el destino apunta al Caribe.

Cancún aparece así como el refugio elegido para el receso del estelar wide receiver, un destino habitual entre deportistas de élite que buscan privacidad, clima favorable y recuperación. México vuelve a colocarse en el radar de las grandes figuras del deporte estadounidense como uno de los puntos predilectos para vacacionar.

Temporada 2025 l AP

¿Reaccionó la afición?

Las palabras de Chase rápidamente generaron reacciones entre aficionados y medios, muchos de ellos tomándolo con humor, mientras otros lo interpretaron como una muestra de autocrítica implícita tras no cumplir los objetivos colectivos de la franquicia en 2025.

Para los Bengals, el foco ya está puesto en el análisis de lo ocurrido y en la planificación de la próxima temporada. Para Ja’Marr Chase, en cambio, el corto plazo es claro: desconectar, recargar energías y regresar con fuerza tras unos días lejos del emparrillado.

Así, mientras la NFL entra en su etapa decisiva, Ja’Marr Chase cambia el casco por las gafas de sol y pone rumbo a Cancún, con la mira puesta en volver renovado y listo para liderar una nueva campaña con Cincinnati.

