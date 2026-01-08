Miami regresa a casa con oportunidad de título nacional tras vencer 31-27 a Ole Miss en Fiesta Bowl

Carson Beck se esforzó para anotar un touchdown de tres yardas con 18 segundos restantes, y Miami regresará a casa para intentar conseguir su primer campeonato nacional desde 2001 después de vencer a Mississippi 31-27 en una emocionante semifinal del College Football Playoff en el Fiesta Bowl el jueves por la noche.

Los Hurricanes, décimos en la clasificación (13-2), no jugaron la Final de la Conferencia de la Costa Atlántica y fueron una elección del CFP algo controvertida, al menos fuera del sur de Florida, pero demostraron que merecen estar en el equipo. Se enfrentarán a Indiana, el equipo número uno, o a Oregon, el número 5, en la Final Nacional el 19 de enero.

Miami contuvo a Texas A&M y al actual campeón nacional, Ohio State, a un total de 17 puntos para llegar a las Semifinales del CFP. Luego, los Hurricanes dominaron a los Rebels (13-2) durante tres cuartos en el desierto, antes de remontar en un emocionante cuarto.

Malachi Toney, héroe de la victoria inaugural de Miami en el CFP sobre Texas A&M, convirtió un pase de pantalla en un touchdown de 36 yardas que puso a los Hurricanes arriba 24-19. Trinidad Chambliss, un año después de ganar un título de la División II en Ferris State, lideró a los Rebels por el campo y encontró a Dae'Quan Wright para un touchdown de 24 yardas con 3:13 restantes. Luego fue el turno de Beck.

CJ Daniels en el partido del Fiesta Bowl |AP

Ganó un título nacional como suplente en Georgia antes de dos productivas temporadas como titular de los Bulldogs. Beck mantuvo la calma de los Hurricanes en medio de la tormenta, guiándolos campo abajo para la anotación de la victoria y la oportunidad de ganar el título nacional en su cancha local, el Hard Rock Stadium. Beck tiene un récord de 37-5 como titular, incluyendo dos temporadas en Georgia.

Chambliss completó dos pases para llevar a Ole Miss a la yarda 35 de Miami con seis segundos restantes, pero su pase a la zona de anotación quedó incompleto cuando expiró el tiempo. Los Rebels, sextos cabezas de serie, perdieron a su entrenador antes del playoff, pero no la calma.

En todo caso, la decisión de Lane Kiffin de irse a LSU pareció endurecer la determinación de Ole Miss, empujando a los Rebels a la mejor temporada en la historia de la escuela, y a un juego de su primer campeonato nacional. El equipo de Mississippi tomó la delantera con el cuarto gol de campo de Lucas Caneiro, desde 21 yardas, y parecía listo para continuar su improbable racha con el pase de TD de Chambliss a Wright.

Malachi Toney tras el partido entre Miami y Mississippi | AP

Los Rebels no pudieron contener a los Hurricanes en su serie final. Con Pete Golding tomando las decisiones luego de ser promovido de coordinador defensivo a entrenador principal, y la mayoría de los asistentes permaneciendo, los Rebels derrotaron a Tulane para abrir el playoff y derrotaron al poderoso Georgia en los cuartos de final del CFP.

Se enfrentaron a un tipo diferente de tormenta con los Huracanes. Miami ha reavivado los recuerdos de su equipo campeón nacional de 2001 detrás de una defensa que pasó de porosa a casi impenetrable en su primera temporada bajo el coordinador Corey Hetherman. Los Hurricanes se defendieron temprano en el Fiesta Bowl, limitando a Ole Miss a menos 1 yarda.

Kewan Lacy, el tercer corredor líder del país, se abrió paso a través de un hueco en el medio para una carrera de touchdown de 73 yardas en la primera jugada del segundo cuarto, la carrera más larga permitida por la defensa de Miami desde 2018. Los Hurricanes parecían contentos con derrotar a los Rebels en pequeñas porciones ofensivas, preparando el touchdown de 4 yardas de CharMar Brown y un gol de campo.

Miami desbloqueó el juego profundo justo antes del medio tiempo, aprovechando una cobertura rota para un pase de touchdown de 52 yardas de Beck a Keelan Marion.