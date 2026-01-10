LA Chargers vs New England Patriots: ¿Dónde ver los Playoffs de la NFL?

La Ronda de Comodines de la NFL presenta uno de los duelos más intrigantes de la postemporada cuando los Los Angeles Chargers viajen al Gillette Stadium para enfrentarse a los New England Patriots. Este encuentro marca el regreso de la mística de enero a Foxborough, donde un renovado equipo local busca consolidar su dominio tras una temporada regular que superó todas las expectativas iniciales.

El mariscal de campo Drake Maye ha sido la revelación del año para los Patriots, guiando al equipo a un impresionante récord de 14-3 y recuperando el trono de la AFC Este. Su capacidad para extender las jugadas y su madurez en momentos críticos serán puestas a prueba por una defensiva de los Chargers que se ha caracterizado por ser una de las más agresivas y físicas de toda la liga durante la campaña actual.

Por su parte, Justin Herbert llega a este compromiso con la presión de silenciar las dudas sobre su rendimiento en partidos de eliminación directa. Aunque los Chargers terminaron con una marca de 11-6, su defensa ha sido el pilar que mantuvo al equipo a flote mientras Herbert lidiaba con diversas molestias físicas. La clave para el conjunto angelino residirá en la presión que puedan ejercer figuras como Khalil Mack sobre el joven Maye, intentando forzar errores que les otorguen posiciones de campo favorables.

La historia reciente añade un matiz picante a este enfrentamiento, ya que los Chargers dominaron categóricamente el último duelo entre ambos hace poco más de un año. Sin embargo, la postemporada en Massachusetts es un escenario completamente distinto, donde el clima gélido y la experiencia táctica suelen jugar a favor del equipo de casa. Los Patriots buscan vengar aquella derrota y demostrar que su renacimiento es una realidad sólida y no solo una buena racha de temporada regular.

El partido se disputará este domingo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera un lleno total en el Gillette Stadium. Las miradas estarán puestas en el duelo de estrategias entre los cuerpos técnicos, donde la gestión del reloj y la protección del ovoide definirán quién avanza a la siguiente ronda en la búsqueda del Super Bowl.

¿Dónde ver LA Chargers vs New England Patriots?