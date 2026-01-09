Sin Mahomes y sin Lamar: Las nuevas caras en los Playoffs de la AFC

Patrick Mahomes y Lamar Jackson se perderán los Playoffs y abrieron un debate en la NFL: ¿se terminó una gran era de mariscales de campo? La verdad es que no es así. Ambos, al no ser veteranos, tendrán posibilidades de regresar a postemporada en las próximas campañas, pero sí abrió el debate sobre la nueva generación de quarterbacks, principalmente en la Conferencia Americana.

El único mariscal de campo en debutar en los Playoffs de la Americana es Drake Maye, de los New England Patriots. Pese a su juventud, Maye logró guiar a los de Foxborough en una Temporada Regular para enmarcar, además de que presentó números de escándalo que lo colocaron como uno de los favoritos para alzar el trofeo al Jugador Más Valioso.

Drake Maye | AP

¿Juventud o madurez en la Conferencia Americana?

Pese a que Maye es el único mariscal de campo en debutar en los Playoffs de la AFC, la verdad es que las nuevas caras son las que comienzan a dominar en los momentos importantes. Trevor Lawrence regresó a la postemporada, en esta que es su quinta temporada; mientras que su rival de división, C.J. Stroud, también logró llegar a los Playoffs en su tercera.

Otro que también cuenta con una experiencia efímera es Bo Nix, de los Denver Broncos. El mariscal de campo de segundo año logró entrar por segunda vez en su carrera a los Playoffs, y aunque su experiencia anterior fue mala, con una derrota ante los Buffalo Bills, la realidad es que la defensiva de Sean Payton luce mejor que nunca.

Bo Nix | AP

Justin Herbert, de los Chargers, también cuenta con una trayectoria bastante corta, pero no por eso se puede especular de su talento. El brazo del hombre de los Cargadores es uno de los más fuertes de toda la NFL, y en su sexta temporada buscará trascender y ganar su primer partido.

Aaron Rodgers y Josh Allen son los quarterbacks con mayor experiencia, aunque el de los Pittsburgh Steelers con mayor experiencia que todos. Allen tendrá la oportunidad de llegar lejos sin su mayor verdugo, pero todo puede pasar.

¿Cuál fue la última postemporada sin Jackson y Mahomes?

Desde que Patrick Mahomes se hizo con el puesto de titular en los Kansas City Chiefs, nunca había faltado a los Playoffs. Por su parte, la última vez que Lamar Jackson no jugó un partido de postemporada fue en la campaña de 2022.

Sin Playoffs | AP