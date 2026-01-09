NFL: ¿Cuándo y dónde ver Bears vs Packers de la ronda de Wildcard?

Este fin de semana comienza la fase final de la temporada en la National Football League con la ronda de comodines donde, los Green Bay Packers, buscarán seguir avanzando para llegar al Super Bowl XL, que se jugará en el Levi's Stadium.

Después de haber terminado en la séptima posición de la siembra en la Conferencia Nacional, los Packers se meterán al Soldier Field para enfrentarse a los Chicago Bears.

Packers se enfrentarán a los Bears | AP

Los Bears terminaron la temporada con récord de 11 ganados y seis perdidos, lejos del nueve ganados y siete perdidos de los Packers, quienes terminaron por debajo del equipo de Chicago en el norte de la Conferencia Nacional.

Chicago Bears no llegaba a postemporada desde la temporada 2020-2021, campaña en donde cayeron ante los New Orleans Saints en la ronda del Wild Card.

Por su parte, los Packers buscan mejorar lo hecho la temporada anterior, donde perdieron en el Wild Card contra los Philadelphia Eagles.

En caso de avanzar, los Bears evitan jugar contra los Seattle Seahawks, al menos hasta el duelo de conferencia, los Packers se estarían enfrentando a los Seahawks si avanzan, al ser el último clasificado.

¿Cuándo y dónde ver el Bears vs Packers?