NFL: ¿Cuándo y dónde ver Rams vs Panthers de la ronda de Wildcard?

Los Rams se meten a la casa de los Panthers para buscar seguir avanzando en la Postemporada en la National Football League

Rams visita a los Panthers en la ronda de comodín
Marcos Olvera García
9 de Enero de 2026

Este fin de semana comienza la fase final de la temporada en la National Football League con la ronda de comodines donde, Los Angeles Rams, buscarán seguir avanzando para llegar al Super Bowl XL, que se jugará en el Levi's Stadium.

Después de haber terminado en la quinta posición de la siembra en la Conferencia Nacional, Los Angeles Rams se meterán al Bank Of America Stadium para enfrentarse a los Carolina Panthers.

Los Rams terminaron la temporada con récord de 12 ganados y cinco perdidos, lejos del ocho ganados y nueve perdidos de los Panthers, quienes terminaron en mejor posición gracias a haber ganado su división.

Los Panthers vuelven a una postemporada después de ocho años, la última vez que estuvieron en unos Playoffs fue en la temporada 2017-2018, donde perdieron en el Wild Card frente a los New Orleans Saints.

Los Rams, por su parte, buscan mejorar el papel que hicieron la temporada anterior, donde perdieron el duelo divisional frente a los Philadelphia Eagles, que terminaron por vencer en el Super Bowl a los Kansas City Chiefs.

Tanto Rams como Panthers necesitan conocer los demás resultados para saber a qué equipo se enfrentarán en el duelo de la división, recordando que los Seattle Seahawks terminaron como el equipo con mejor récord en la Conferencia Nacional.

¿Cuándo y dónde ver Los Angeles Rams vs Carolina Panthers?

Día:Sábado 10 de enero
Lugar: Bank of America Stadium
Hora:15:30 hrs CDMX
Transmisión:NFL Game Pass x DAZN, Canal 5, Fox, Fox Deportes

