Futbol

Jesús 'Canelo' Angulo reconoce el gran paso de Chivas: ‘Están jugando muy bien’

¿Jesús 'Canelo' Angulo se burló de Chivas? | CRÉDITO:IMAGO7
Aldo Martínez 09:16 - 27 febrero 2026
El ex jugador del Rebaño habló del gran paso que tiene Guadalajara en el Clausura 2026

A horas de que arranque la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, uno de los juegos que más llama la atención es el del superlider, Chivas, contra el Bicampeón del futbol mexicano, Toluca. Uno de los primeros en pronunciarse sobre el juego fue Jesús ‘Canelo’ Angulo, actual ‘10’ de los Diablos y ex jugador del Rebaño.

Canelo Angulo ya logró dos títulos con Toluca | IMAGO 7

¿Qué dijo Angulo?

En una revista para TV Azteca, el mediocampista mexicano destacó el buen momento del equipo dirigido por Gabriel Milito, confesando que le daba gusto ver a Chivas bien y que ve algunos partidos de su ex club.

La verdad es que están teniendo un buen inicio de torneo, hemos visto algunos partidos y están jugando muy bien y la verdad que bueno que les está yendo muy bien, confesó el mexicano bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca.
Canelo Angulo festejando un gol | IMAGO7

Angulo también reconoció que pese al buen paso de Chivas, en el equipo choricero lo único importante es enfocarse en ellos mismos, y que pese a cómo llegan los dos planteles ellos van a salir a ganar el duelo.

Nosotros estamos enfocados en lo de nosotros, en lo que se nos viene, añadió el mediocampista mexicano.
Toluca y su victoria | IMAGO7

Los mejores al terreno de jugo

Chivas y Diablos serán protagonistas del duelo más llamativo de la fecha ocho del campeonato mexicano. El rebaño llegó como el rival a vencer en casa, pues en siete jornadas lograron sumar 18 puntos, es decir, seis victorias consecutivas. Su única derrota fue ante la Máquina de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

Por su parte, el conjunto 12 veces campeón del balompié nacional no llega en su mejor momento. Luego de su anhelado Bicampeonato, Toluca arrancó de manera ‘regular’ el Clausura 2026, pues en siete jornadas han conseguido cuatro victorias y tres empates.

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7
