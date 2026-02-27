Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO

ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS I AP
Jorge Armando Hernández 11:02 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Te presentamos todos los detalles de este emocionante partido de la liga española

Atlético de Madrid choca contra Real Oviedo en La Liga Española, el conjunto colchonero busca seguir peleando en la máxima competencia de España tras calificar a los Octavos de Final de UEFA Champions League. Los de Simeone se verán las caras ante los dirigidos por Guillermo Almada.

Real Oviedo recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Carlos Tartiere para disputar la fecha 26 de La Liga. Los de Oviedo tienen una derrota ante Athletic Club de Bilbao y un empate contra la Real Sociedad. Se encuentra en el lugar 20 de la tabla con apenas 17 puntos.

Los colchoneros vienen de golear 4-1 al Club Brujas en el partido de Vuelta de Play Off en la UEFA Champions League con un global de 7-4. Los dirigidos por el 'Cholo' Simeone en La Liga se encuentran en el cuarto lugar de la competencia con 48 puntos en total.

Atletico de Madrid es cuarto de la clasificación | AP

El conjunto rojiblanco viene de dos derrotas en La Liga, perdió 1-0 contra Real Betis y 3-0 contra Rayo Vallecano, ahora busca obtener una victoria para tener la segunda al hilo después de vencer al RCD Espanyol por 4-2.

Los números pesarán mucho en esta jornada, Real Oviedo no ha perdido 6 de los últimos 7 enfrentamientos ante los colchoneros. El conjunto de Oviedo encaja una media de 2.2 goles por partido y ha marcado gol en los tres últimos partidos.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

¿Cuándo y donde ver el Real Oviedo vs Atlético de Madrid?
Viñas marcó doblete en tan solo dos minutos para Real Oviedo | X: @LaLiga

Real Oviedo recibe a Atlético de Madrid el 28 de febrero en punto de las 14:00 hrs de México a través del Plan Premiun de Disney +. También lo podrás disfrutar a través de la señal de Sky Sports

Últimos videos
Lo Último
12:22 Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
11:57 Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
11:42 AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
11:14 Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
11:02 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO
10:54 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO
10:48 Nicolás Larcamón confirma el futuro de la portería de Cruz Azul
10:45 VIDEO: Familia de Carmen Salinas analiza demanda tras acusaciones en podcast de Saskia Niño de Rivera
10:15 Mbappé, fuera por tiempo indefinido según Arbeloa
09:37 SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
Otros Deportes
27/02/2026
Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
Contra
27/02/2026
Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
Lucha
27/02/2026
AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
Box
27/02/2026
Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
Futbol Internacional
27/02/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO
Futbol
27/02/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO