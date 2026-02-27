LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO

Atlético de Madrid choca contra Real Oviedo en La Liga Española, el conjunto colchonero busca seguir peleando en la máxima competencia de España tras calificar a los Octavos de Final de UEFA Champions League. Los de Simeone se verán las caras ante los dirigidos por Guillermo Almada.

Real Oviedo recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Carlos Tartiere para disputar la fecha 26 de La Liga. Los de Oviedo tienen una derrota ante Athletic Club de Bilbao y un empate contra la Real Sociedad. Se encuentra en el lugar 20 de la tabla con apenas 17 puntos.

Los colchoneros vienen de golear 4-1 al Club Brujas en el partido de Vuelta de Play Off en la UEFA Champions League con un global de 7-4. Los dirigidos por el 'Cholo' Simeone en La Liga se encuentran en el cuarto lugar de la competencia con 48 puntos en total.

Atletico de Madrid es cuarto de la clasificación | AP

El conjunto rojiblanco viene de dos derrotas en La Liga, perdió 1-0 contra Real Betis y 3-0 contra Rayo Vallecano, ahora busca obtener una victoria para tener la segunda al hilo después de vencer al RCD Espanyol por 4-2.

Los números pesarán mucho en esta jornada, Real Oviedo no ha perdido 6 de los últimos 7 enfrentamientos ante los colchoneros. El conjunto de Oviedo encaja una media de 2.2 goles por partido y ha marcado gol en los tres últimos partidos.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

¿Cuándo y donde ver el Real Oviedo vs Atlético de Madrid?

Viñas marcó doblete en tan solo dos minutos para Real Oviedo | X: @LaLiga