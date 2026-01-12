Aaron Rodgers y su encuentro con… ¿Aaron Rodgers?

El último partido de la Ronda de Comodines de la NFL será una auténtica historia de contrastes. Por un lado, los Houston Texans intentarán ganar su primer duelo como visitantes en la historia; mientras que los Pittsburgh Steelers buscarán romper una racha de nueve años sin ganar en postemporada, ahora con Aaron Rodgers en los controles.

El futuro Salón de la Fama y exmariscal de campo de los Green Bay Packers y los New York Jets fue el protagonista de un gran momento minutos antes del comienzo del partido. El quarterback saludó a Rodgers Realm, un creador de contenido que lo imita en distintas etapas de su carrera.

Jackson Bonneville -Rodgers Realm- estuvo en uno de los espacios privilegiados del Acrisure Stadium para saludar a su ídolo, con una indumentaria igual. El creador de contenido usó un uniforme de los Steelers y se plantó ante Aaron imitando al mariscal de campo con maestría.

No ha sido la única ocasión en Aaron Rodgers conoce a su 'doble', pues durante su paso en los Jets, Bonneville también lo visitó. Pese a que físicamente no son nada iguales, el creador de contenido logró ser uno de los favoritos de los fanáticos por su fantástica forma de imitarlo.

¿El último partido de Aaron Rodgers?

No es novedad que Aaron Rodgers ya es un veterano de la NFL, pero dicen por ahí que viejos solo los cerros. Pese a que en cuestión de yardas tuvo uno de los peores años de toda su carrera, con solo 3,222, el quarterback aún es una garantía dentro de la liga.

Sin embargo, Rodgers no ha dado indicios de que pasará después de terminar la Temporada 2025, por lo que cada partido de eliminación se vuelve una constante interrogante. Al momento, el conjunto de Pittsburgh tiene un partido cerrado ante los Houston Texans.

En busca de ganar después de años

La última victoria de los Pittsburgh Steelers en Playoffs fue en la Ronda Divisional de la Temporada 2016, el 15 de enero de 2017. El equipo del Acero logró derrotar en aquella ocasión a los Kansas City Chiefs, con seis goles de campo de Chris Boswell -marca de la NFL- pero sin ninguna anotación.

