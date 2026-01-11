¡Hay tiro! Nick Sirianni y AJ Brown protagonizan altercado durante la eliminación de Eagles

De mal en peor la temporada para los Philadelphia Eagles. Este domingo, los campeones defensores se despidieron de la campaña al caer ante los San Francisco 49ers, además, parte del equipo dejó una muy mala impresión durante el encuentro, especialmente, el jefe Nick Sirianni y el receptor estelar AJ Brown, quienes tuvieron un par de palabras en contra del otro.

Los Eagles tuvieron una mala actuación ofensiva durante gran parte del partido. Saquon Barkley fue clave del juego superando las 100 yardas por tierra, pero la ofensiva aérea dejó mucho que desear pues sólo tuvieron 168 yardas, de las cuales 25 fueron de AJ Brown.

Batallaron por aire | AP

Discusión entre HC y WR

Luego de una serie ofensiva complicada para los Eagles, en la que AJ Brown falló un par de recepciones profundas en la última posesión del equipo en la primera mitad, el receptor y el entrenador en jefe se enfrascaron en una airada discusión.

El incidente ocurrió cuando Sirianni corrió por la banda para confrontar a Brown, aparentemente con la intención de sacarlo del campo de juego. El receptor respondió de frente al entrenador y, tras el intercambio, otros integrantes del equipo tuvieron que intervenir para separarlos y ayudar a Brown a retroceder. La escena fue captada por las cámaras de televisión y analizada en tiempo real por el equipo de transmisión.

Discutió con el WR | AP

Minimizó el problema

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, Nick Sirianni explicó que su intención era que Brown saliera del campo debido a que el equipo iba a despejar el balón, y descartó que existieran resentimientos por lo sucedido. “Quiero mucho a AJ. Creo que sabe lo que siento por él. Tengo una relación especial con él. Probablemente hemos pasado por todas las emociones posibles juntos. Nos hemos reído juntos, hemos llorado juntos, nos hemos gritado. Ambos somos sensibles... Eso pasa en este juego”, declaró el entrenador en jefe de Philadelphia. Brown se negó a hablar con los medios de comunicación.

El altercado llamó la atención porque ocurrió casi exactamente un año después de que Brown fuera visto leyendo el libro “Inner Excellence”, de Jim Murphy, durante un partido de playoffs de la temporada pasada, una imagen que en su momento generó múltiples comentarios.

En la temporada regular, AJ Brown acumuló 1,003 yardas por recepción, la séptima mayor cifra de la liga, en lo que fue su cuarta campaña consecutiva con al menos 1,000 yardas. Además, sumó siete touchdowns en 78 recepciones y fue parte del equipo que ganó la NFC Este por segunda temporada consecutiva, luego del título de Super Bowl obtenido el año anterior, sin embargo, parece que sus días con Filadelfia están contados.