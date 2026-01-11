George Kittle sufre lesión del tendón de Aquiles y queda fuera de todo el año

Urge un exorcismo para San Francisco. Las dolencias volvieron a hacer de las suyas en contra de los 49ers, pues por tercera ocasión en la temporada, George Kittle sufrió una lesión y quedó fuera del partido de Ronda de Comodines ante los Philadelphia Eagles.

El ala cerrada hizo su primera recepción del partido, sin embargo, al momento de bajar el balón, su pierna derecha hizo un extraño y, para su mala fortuna, es una lesión en el tendón de Aquiles. Kittle ya no se pudo poner de pie y salió en camilla directo a los vestuarios para ser evaluado.

Su tercera lesión en la temporada

En la Semana 1, ante los Seattle Seahawks, George Kittle salió con una dolencia en el tendón de la corva y fue puesto en la reserva de lesionados; volvió hasta la Semana 7 ante Atlanta Falcons. Su segunda lesión fue a finales del 2025, aunque solamente estuvo limitado en algunas prácticas por precaución.

Pese a que Jake Tonges logró suplir a Kittle de gran manera cuando fue requerido, algo que el joven ala cerrada pudo suplir al veterano fue en la cuestión de bloqueos. George es de los mejores en su posición para bloquear y abrir camino para los corredores, por lo que su ausencia será significativa.

¿Cuáles fueron las principales lesiones de San Francisco en la Temporada 2025?

Desde hace unos años, las lesiones se convirtieron en una constante en la bahía, pero en la presente campaña, se convirtió en algo frustrante para Kyle Shanahan y Robert Saleh. Brandon Aiyuk no se pudo recuperar de su rotura de ligamento cruzado de la Temporada 2024, por lo que nunca estuvo listo para la actual.

Como se mencionó anteriormente, Kittle sufrió una molestia en la Semana 1, pero Brock Purdy también se lesionó en aquel juego. Pese a que Mac Jones lo suplió de una gran manera, el exquarterback de los New England Patriots también jugó con dolor en muchos partidos.

La defensiva también fue una de las partes más mermadas, pues los dos líderes de la misma quedaron fuera desde el comienzo de la temporada. Nick Bosa y Fred Warner sufrieron lesiones, el ala defensiva tuvo una lesión de ligamento cruzado; mientras que el linebacker se rompió el tobillo.

