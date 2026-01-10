¡Embestida en Charlotte! LA Rams se meten a Ronda Divisional tras vencer a Carolina

Los Rams de Los Angeles se han metido a Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL después de vencer a las Panteras de Carolina en un auténtico partidazo dentro del Bank of America Stadium.

34-31 fue el marcador final en un partido que tuvo tres volteretas y en un par de ocasiones a los Rams eliminados en una eliminatoria en la que partieron como favoritos para poder avanzar a la siguiente etapa.

Partidazo en Charlotte | AP

¿Cómo se desarrolló el duelo en Charlotte?

Desde los primeros minutos del partido, incluso en la primera serie ofensiva de Rams, tras haber recibido el balón después de un mal ataque de Carolina, los angelinos se fueron al frente con un primer touchdown de Puka Nacua en un buen pase de Matthew Stafford que buscaba ser protagonista de este duelo.

No fue hasta el segundo cuarto que los visitantes lograron una ventaja aún mayor, pues en una gran jugada individual por parte de Nacua, el corredor de Rams consiguió su segunda anotación del partido para que su equipo tomara ventaja de 14 apenas en el inicio.

Para meterse al compromiso, Bryce Young tuvo que activarse, pues ayudó a recortar distancias en el marcador dando un buen pase para Chubba Hubbard para que así pudiera anotar vía terrestre; posteriormente los Rams aumentaron su ventaja con un gol de campo, pero el marcador parcial aún se quedaba corto en referencia al marcador final.

Matthew Stafford lideró la victoria de visita | AP

Antes de terminarse la primera mitad, Carolina anotó una vez más para poner el partido 17-14, pero en la siguiente ofensiva de Rams, Puka Nacua dejó ir un pase muy sencillo, evitando así aumentar la ventaja de los angelinos. El tercer cuarto comenzó con una baja de ritmo evidente, pues el partido se volvió más tenso, llevando a Panthers a empatar por medio de un gol de campo, aunque después vino uno más por parte de Rams, yéndose adelante por tres puntos una vez más.

Frenético cierre en casa de las Panteras

Para el último cuarto, todo se volvió una locura, pues las Panteras, de la mano de uno de sus mejores jugadores de la noche, Chubba Hubbard, anotó lo que fue la primera voltereta de los locales, quedando todo 20-24; Rams tuvo la segunda voltereta cuando lograron llevar la pizarra a un 27-24.

Fue entonces que, rumbo al final del duelo, Carolina, conducto de Jalen Coker, logró lo que parecía el touchdown de la victoria, pues Bryce Young lideró una de sus mejores ofensivas de la noche, pero aún con todo eso, no fue suficiente.

Los Rams siguen con la etiqueta de candidatos | AP

Con un extraordinario manejo del reloj y del ataque en general, Mathhew Stafford tiró un pase milagroso que encontró a Colby Parkinson, quien con esta anotación se convirtió en uno de los mejores del partido de manera inmediata, además de anotar por última vez en el juego, dándole la victoria a Rams.