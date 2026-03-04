¡No perdonan! Antonio Mohamed es abucheado en su visita a CU

Antonio Mohamed tiene su historia con Pumas, y él mismo reconoció que hay una deuda pendiente, luego de su repentina salida del club en el Apertura 2023. Mientras tanto, el argentino es ídolo en Toluca, gracias al Bicampeonato entregado y la ilusión que el proyecto genera de conseguir el tercero en fila.

Abrazo de Mohamed y Efraín Juárez antes del partido de la Jornada 9 | Imago7

¿Cómo fue el recibimiento de la afición de Pumas a Mohamed?

En la Jornada 9 del Clausura 2026, Pumas recibe a Toluca, en un duelo de invictos, un factor que por sí solo ya genera un alto grado de interés. Sin embargo, otra de las historias es que Mohamed visita una vez más el Estadio Olímpico Universitario.

La afición no perdonó, no olvida que el ‘Turco’ se fue sorpresivamente después de que su equipo generó sensaciones más que positivas durante su corta estancia, pues en ocho meses de trabajo logró meter al conjunto auriazul a la Semifinal, en la que cayó ante Tigres en el Apertura 2023.

'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7

Cuando su nombre sonó en las bocinas del inmueble, de inmediato los aficionados hicieron retumbar las gradas con abucheos y silbidos, misma situación que cuando salió hacia el banquillo.

¿Por qué Mohamed se fue de Pumas?

El argumento de Mohamed para explicar su salida fue que se debía a situaciones personales, posteriormente aceptó el desafío de tomar las riendas de los Diablos, que ya contaban con un plantel poderoso, pero que hacía falta un timonel que los llevara por el campeonato.

Su primera visita a Ciudad Universitaria como entrenador de Toluca ocurrió en el Apertura 2025, en aquel encuentro el resultado fue de 1-1, cuando Gustavo Lema todavía era entrenador del conjunto auriazul.

Tanto Mohamed como Juárez han sido entrenadores de Pumas en diferentes etapas | Imago7