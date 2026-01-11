¡Sopla el viento en la ciudad de la hermandad! El clima hace de las suyas en el Eagles vs 49ers

Que locura es el futbol americano en enero. Los Playoffs de la NFL comenzaron con todo y, hasta el momento, todos los partidos han sido más que parejos. El segundo duelo de la jornada dominical puso a dos rivales con historia reciente, los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers; aunque gran parte de la conversación ha sido gracias al clima en el Lincoln Financial Field.

Previo al encuentro de Ronda de Comodines, se notificó que el viento iba a ser un factor predominante en la ciudad de la hermandad, cosa que se mostró desde un principio. Jake Elliott fue el primero en sufrir las malas condiciones del clima, pues falló un punto extra después de un mal centro y patear demasiado escorado.

Sin embargo, uno de los momentos que dejó risas por el poderío del viento fue cuando una de las famosas carpas azules se volteó por la fuerza del aire en Philadelphia. Miembros del staff de los gambusinos intentaron hacer todo lo posible para regresar a la carpa de conmociones a su lugar.

It's a windy one in Philly 😅



SFvsPHI on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/715jJZ8kkK — NFL (@NFL) January 11, 2026

¿Cómo ha sido el juego en Ronda de Comodines?

El partido entre Philadelphia y San Francisco ha sido -por lo menos en la primera mitad- parejo. Los 49ers iniciaron de manera meteórica el partido, gracias a un pase de Brock Purdy que terminó en una jugada de 62 yardas para Demarcus Robinson; quien anotó el primer touchdown del partido.

Philadelphia respondió rápido con una jugada de engaño, gracias a los pies del ala cerrada Dallas Goedert. Sin embargo, Jake Elliott falló el gol de campo por el viento, aunque después de una larga serie ofensiva en el segundo cuarto para la segunda anotación Goedert en el partido.

Sigue la NFL en DAZN

Las lesiones también han estado presente

El momento clave en el partido fue la lesión del ala cerrada de San Francisco, George Kittle. Aunque no se ha reportado que fue lo que sufrió el jugador de los gambusinos, la repetición mostró una posible dolencia en el talón de Aquiles.

Será otra pérdida importante en el esquema de Kyle Shanahan, pues toda la temporada de los Niners ha estado plagada de lesiones y dolencias. El cuadro californiano tendrá que remar contra la corriente para eliminar a los actuales campeones de la NFL.

Lesión de Kittle | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C