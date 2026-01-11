El polémico mensaje del HC de los Bears tras la victoria ante Green Bay: 'Que se jodan'

Vuelve la rivalidad. Los Chicago Bears demostraron el porqué consiguieron el segundo sembrado de la Conferencia Nacional al vencer a los Green Bay Packers en la ronda Divisional. Con este triunfo los Osos rompieron una racha de 14 años sin un triunfo en Playoffs, y de paso eliminaron a su máximo rival, una situación que Ben Johnson no dudó en destacar.

La rivalidad entre los Bears y los Packers es más que conocida. El enfrentamiento entre los equipos del norte de estados Unidos es más que conocida, al ser la más longeva en la historia de la NFL. Aunque en los últimos años ha perdido protagonismo por la falta de éxitos de ambos equipos, hoy parece haber retomado el fervor.

Vuelven a tener una rivalidad | AP

Un triunfo de alarido

Fue más sufrida de lo esperado, pero los Bears lograron llevarse la victoria este sábado en el Soldier Field. El equipo tuvo que anotar 25 puntos en el cuarto cuarto, pero al final remontaron sobre los Packers para llevarse la victoria de último segundo ante su máximo rival. Ahora se medirá a los Rams en la Ronda Divisional.

A pesar del logro de poder ganar un partido de postemporada, los Bears no tardaron en burlarse de sus rivales al dejarlos en el camino. En la conferencia de prensa tras el partido, varios jugadores utilizaron ralladores de queso como sombreros como una clara burla a los Packers quienes son conocidos como los 'cabeza de queso'.

Se burlaron del rival | AP

La polémica declaración

Más allá de las burlas de los jugadores de Chicago, fue la declaración del entrenador en jefe Ben Johnson lo que más ha dejado que hablar. El entrenador, conocido por sus airados discursos en los vestidores no defraudó y lanzó un fuerte comentario contra sus rivales la festejar el triunfo en casa.

"¡Que se jodan los Packers! ¡Que se jodan!", gritó Johnson como parte de su discurso en el vestuario después del partido. Posteriormente aseguró que, estos comentarios llegaron debido a ciertas declaraciones de sus rivales durante la semana previa al encuentro.

"Probablemente hubo un poco más de ruido proveniente de su estadio al norte al comienzo de la semana, y lo escuchamos alto y claro, tanto jugadores como entrenadores.. Esta victoria significó mucho para nosotros".

Lanzó comentarios contra Green Bay | AP

Hay que recordar que, durante la temporada Johnson ya había sido tendencia por uno de sus festejos. Tras vencer a los Philadelphia Eagles el pasado diciembre, el HC se quitó la playera para festear con los jugadores. Ahora, sin embargo, fueron más sus declaraciones que sus acciones el momento viral en los vestidores.