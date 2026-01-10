Matt Ryan es nombrado presidente del equipo por los Atlanta Falcons

Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons, anunció este sábado la contratación de Matt Ryan, histórico ex quarterback de la franquicia, como nuevo presidente del club en un movimiento clave dentro del proceso de reestructura de la organización. El ex mariscal de campo asumirá un rol estratégico, enfocado principalmente en la búsqueda del próximo entrenador en jefe y del nuevo gerente general.

Blank destacó que la elección de Ryan responde a su liderazgo probado y a su profundo conocimiento del juego, cualidades que lo convirtieron en el jugador más exitoso en la historia de los Falcons durante sus 14 años como titular. El directivo aseguró que esas mismas virtudes serán fundamentales ahora desde los despachos, en una etapa en la que el equipo busca redefinir su rumbo deportivo.

Matt Ryan volverá a los Atlanta Falcons, aunque ahora fuera del emparrillado | AP

La decisión llega tras una temporada irregular para Atlanta, que cerró la campaña con marca de ocho triunfos y nueve derrotas, quedando fuera de la postemporada. Ese resultado detonó una reconfiguración interna que incluyó la salida del entrenador Raheem Morris y del gerente general Terry Fontenot, además de la creación de una nueva estructura de liderazgo encabezada por Ryan.

Arthur Blank subrayó que la experiencia de Matt Ryan no se limita a su etapa como jugador. Tras su retiro, el ex quarterback se desempeñó como analista para la cadena CBS, rol en el que se consolidó como un estudioso del futbol americano y un observador cercano de la evolución de la NFL, lo que refuerza su perfil para el nuevo cargo.

Matt Ryan, de 40 años, fue seleccionado por los Falcons en la primera ronda del Draft de 2008 y defendió los colores del equipo hasta la temporada 2021. Un año después, cerró su carrera como jugador en los Indianapolis Colts, poniendo fin a una trayectoria marcada por la constancia y el alto nivel competitivo.

A lo largo de su carrera en la NFL, Ryan acumuló 62 mil 792 yardas por pase, lanzó 381 pases de anotación y registró 183 intercepciones. Su temporada más destacada fue la de 2016, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso de la liga y Jugador Ofensivo del Año, además de recibir cuatro convocatorias al Pro Bowl y una designación como All-Pro.

El impacto de Ryan en la historia de Atlanta es tal que su nombre forma parte del Anillo de Honor de los Falcons, reconocimiento reservado para las máximas figuras de la franquicia. Su regreso en un puesto directivo refuerza el vínculo entre el equipo y una de sus leyendas más representativas.

Tras hacerse oficial su nombramiento, Ryan expresó su emoción por volver a la organización que marcó su carrera. Aseguró que, pese a su paso por los Colts y por la televisión, siempre se ha considerado un Falcon, y afirmó que está listo para asumir el reto de ayudar a construir un nuevo capítulo de excelencia para la franquicia y su afición.

