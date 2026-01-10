México se corona campeón del primer NFL Flag Championships Americas U-15 femenil

El primer torneo internacional NFL Flag Championships Americas U-15 femenil se llevó a cabo con gran éxito en el Estadio Banorte, en Monterrey, Nuevo León, reuniendo a selecciones de México, Brasil, Panamá, Puerto Rico y Canadá.

NFL FLAG TOCHITO I Ricardo Olivares

La selección mexicana tuvo una destacada actuación desde la fase de grupos. En su debut, México se impuso de manera contundente 26-0 ante Brasil. En su segundo compromiso sufrió un cerrado revés 7-8 frente a Panamá, pero logró recuperarse en el tercer encuentro al vencer 13-0 a Canadá, asegurando su pase a las semifinales.

México Campeón I Ricardo Olivares

En la ronda semifinal, Panamá derrotó 19-0 a Puerto Rico, mientras que México volvió a enfrentar a Canadá, logrando una sólida victoria 13-0 para avanzar a la gran final.

NFL México I Ricardo Olivares

El partido por el tercer lugar se disputó entre Canadá y Puerto Rico, donde el conjunto canadiense se quedó con la victoria 26-7, subiendo al podio del certamen.

La gran final enfrentó nuevamente a México y Panamá en un duelo emocionante y muy parejo. El representativo mexicano logró imponerse por marcador de 19-18, coronándose campeón del primer NFL Flag Championships Americas U-15 femenil, y dejando constancia del crecimiento y nivel del flag football femenil en el país.