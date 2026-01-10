Remontada histórica en Soldier Field: Bears dejan fuera a Packers en duelo de comodines

El Soldier Field fue el escenario del segundo enfrentamiento de comodines de la NFL, donde Green Bay Packers y Chicago Bears reavivaron una de las rivalidades más longevas de la liga en un partido que mantuvo el suspenso hasta el último minuto. Ambos equipos llegaron con trayectorias distintas en la temporada regular, pero con el mismo objetivo: avanzar a la ronda divisional.

Victoria de Chicago I AP

Green Bay arribó a los playoffs con marca de 9-7-1 y una racha negativa en el cierre del calendario, mientras que Chicago se presentó con registro de 11-6 y resultados irregulares en sus últimos compromisos. En temporada regular, los Bears habían salido airosos del único enfrentamiento entre ambos, un antecedente que añadió contexto al duelo de eliminación directa.

Inicio favorable para Green Bay

El primer cuarto transcurrió con cautela en ambas ofensivas, hasta que Chicago abrió el marcador con un gol de campo de Cairo Santos. La respuesta fue inmediata por parte de los visitantes, cuando Jordan Love conectó con Christian Watson para el primer touchdown del encuentro, cerrando el periodo con ventaja mínima para los Packers.

Juego de Comodines I AP

En el segundo cuarto, Green Bay tomó el control del juego. Love volvió a encontrar a sus receptores, primero con Jayden Reed y después con Romeo Doubs, ampliando la diferencia en el marcador. La defensiva de Chicago no logró frenar el ritmo ofensivo rival y, al descanso, los Bears no habían superado las 100 yardas totales, mientras el marcador reflejaba un claro 21-3.

Tras el entretiempo, los Bears intentaron ajustar su planteamiento. Un gol de campo de Santos acercó a los locales, pero una intercepción de Ty’Ron Hopper a un pase de Caleb Williams frenó cualquier intento de reacción inmediata, manteniendo la ventaja de Green Bay al cierre del tercer cuarto.

Derrota de Green Bay I AP

Chicago despierta en el último cuarto

El último periodo cambió por completo el desarrollo del partido. Chicago sumó puntos con otro gol de campo y posteriormente con una anotación terrestre de D’Andre Swift, reduciendo la diferencia a una sola posesión. Green Bay respondió con un touchdown del novato Matthew Golden, lo que parecía encaminar el encuentro a favor de los visitantes.

Sin embargo, la ofensiva de los Bears encontró finalmente consistencia. Caleb Williams conectó con Olamide Zaccheaus para una anotación y completó la conversión de dos puntos, encendiendo al público local. Con el tiempo en contra, el quarterback volvió a aparecer con un pase de touchdown a D.J. Moore, dando la vuelta al marcador en los minutos finales.

La patada extra de Cairo Santos selló el 31-27 definitivo. Chicago consumió el reloj restante y concretó una remontada en casa que le permitió avanzar a la siguiente ronda, dejando a Green Bay fuera de la postemporada en un cierre que quedará registrado en la historia de esta rivalidad.