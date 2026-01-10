San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles: ¿cuándo y dónde ver el duelo de Wildcard de la NFL?

Los Playoffs de la NFL comenzaron con la Ronda de Comodines en la jornada sabatina, sin embargo, el día domingo será el que tendrá una mayor cantidad de partidos. Uno de los duelos más atractivos será el último en la primera ronda de la Conferencia Nacional, entre los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles.

Los gambusinos terminaron con mejor récord en la temporada regular que los de la ciudad de la hermandad, sin embargo, no lograron derrotar a los Seattle Seahawks en la última semana e ingresaron a postemporada como comodín. San Francisco buscará una revancha personal después de su último enfrentamiento en Playoffs, que terminó con una derrota apabullante en el Campeonato de Conferencia de la campaña de 2022.

Eagles | AP

¿Cómo llega Philadelphia al duelo de comodines?

Los coacheados por Nick Siriani no cuentan con el mismo talento que en la última temporada, pero un viejo dicho dice que hay que ir con el Campeón hasta que muera. El ataque terrestre de Philadelphia mejoró con el pasar de las semanas, gracias a una mejor temporada de Saquon Barkley y -lógicamente- una mejora en la línea ofensiva.

Por si fuera poco, la defensiva, clave en el último Super Bowl, también tuvo un pico alto con el pasar de las semanas. Aunque en la fecha final, los Eagles perdieron ante los Washington Commanders, su secundaria mostró un mejor nivel, además de solamente permitir 19.1 puntos por partido.

Sigue la NFL en DAZN

¿Cómo llega San Francisco al duelo de comodines?

Por su parte, Kyle Shanahan tuvo un gran mérito para lograr encaminar a unos Niners diezmados, pero la realidad es que su gestión tendrá su primer gran reto de la temporada. Brock Purdy tuvo un gran regreso después de su lesión y logró entrar embalado a la postemporada, pero la defensiva no ha podido responder, por la gran cantidad de yardas que permiten después de la recepción y la falta de tackleadas.

Sin embargo, la marca negativa no estará como tal sobre el terreno de juego, sino en los banquillos. Durante toda su carrera como entrenador en jefe, Shanahan ha enfrentado en cuatro ocasiones al coordinador defensivo Vic Fangio, en los cuales terminó con 11, seis, 15 y nueve puntos en dichos partidos.

49ers | AP

¿Cuándo y dónde ver 49ers vs Eagles?

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

Lugar: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Horario: 15:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Canal 5 y DAZN

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C