Futbol

América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?

América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 21:20 - 03 marzo 2026
América y FC Juárez se enfrentan este miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con un arranque de torneo irregular y buscarán comenzar la segunda mitad del certamen con una victoria que les permita retomar confianza.

Las Águilas atraviesan un momento complicado bajo el mando de André Jardine. El conjunto de Coapa ha tenido dificultades para encontrar un esquema sólido tras el desarme que sufrió en el mercado de invierno, situación que se ha reflejado en sus resultados. Hasta el momento registran tres victorias, dos empates y tres derrotas, números que los mantienen en la frontera de los puestos de clasificación.

Raphael Veiga festejando su primer gol con América | MEXSPORT

Además, América viene de una dolorosa derrota en casa frente a Tigres y previamente cayó en el Clásico Nacional, por lo que el equipo tiene la obligación de mostrar una mejor versión ante su afición, especialmente al tener dos partidos consecutivos como local.

Por su parte, Juárez llega con mayor confianza después de golear 3-1 al Atlas el fin de semana pasado. El equipo dirigido por Pedro Caixinha ha mostrado irregularidad durante el torneo, pero en su último compromiso jugadores como Denzell García y José Luis Rodríguez destacaron con un desempeño sobresaliente.

La visita a la Ciudad de México representa una gran oportunidad para que los fronterizos demuestren que su última victoria no fue casualidad y que aún tienen aspiraciones de competir por un lugar en la Liguilla.

Pedro Caixinha, con Bravos | MEXSPORT

América vs Juárez: Hora y transmisión

El partido se disputará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro no contará con transmisión en televisión, aunque podrá seguirse a través de Vix en streaming y Lavytime en redes sociales.

