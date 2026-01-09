Aaron Rodgers y su Last Dance: ¿Acabará en el Super Bowl?

Aaron Rodgers logró guiar a los Pittsburgh Steelers a ganar su división, pese a su edad y la poca originalidad ofensiva del equipo de la ciudad de los tres ríos. Sin embargo, el veterano mariscal de campo tendrá una última oportunidad para ganar un trofeo Lombardi, pues aunque no ha dicho nada acerca de su futuro, el camino hacia la senda de los inmortales está más cerca que nunca.

La experiencia en los deportes es un factor importante, y en la NFL no es la excepción. Aaron Rodgers es el quarterback con mayor cantidad de partidos en postemporada, a comparación de sus rivales de este año. El exmariscal de campo de los Green Bay Packers cuenta con un total de 22 partidos, con una marca de 12-10.

¿Qué mariscal de campo, de los que jugarán Playoffs, tiene más partidos después de Rodgers?

Después del actual quarterback de los Steelers, el segundo mariscal de campo con mayor experiencia en esta postemporada es Josh Allen. El pasador de los Buffalo Bills cuenta con un 13 partidos y un récord de 7-6, aunque, a diferencia de Rodgers, no cuenta con un anillo de Campeón.

Matthew Stafford es el tercer mariscal de campo con mayor experiencia en Playoffs, con 10 partidos y un récord de 5-5. Sin embargo, el quarterback de Los Angeles Rams también ya ganó un Super Bowl y al igual que Rodgers buscará una última oportunidad para ganar el tan afamado Lombardi.

¿Quiénes debutarán en la postemporada de la NFL?

Pese a contar con algunas caras conocidas, los Playoffs contarán con tres nuevos mariscales de campo. Por parte de la Conferencia Nacional, Caleb Williams, de los Chicago Bears, y Bryce Young, de los Carolina Panthers, tendrán su primera oportunidad en la postemporada; mientras que por la Americana será Drake Maye, de los New England Patriots.

¿Cuándo fue la última victoria de Aaron Rodgers en Playoffs?

Las más grandes glorias de Aaron fueron en Wisconsin, aunque su salida fue un tanto amarga. Rodgers jugó su último partido como Empacador en 2023, ante los Detroit Lions, para después salir rumbo a la Gran Manzana en una aventura que no terminó de la mejor manera posible, con un equipo que parece casi maldito como los Jets.

Sin embargo, su última victoria en Playoffs fue en 2021, para la Temporada 2020 de la NFL. Aaron Rodgers y los Green Bay Packers terminaron como el mejor equipo de la Conferencia Nacional y después del Bye Week despacharon a Los Angeles Rams en el Juego Divisional, aunque ese no fue el final.

