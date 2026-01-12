Cristiano Ronaldo estalla tras la derrota de Al Nassr: gestos de "robo" y enfado con el arbitraje

La derrota de Al Nassr frente a Al Hilal dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: el enojo de Cristiano Ronaldo. Aunque el portugués volvió a marcar y alcanzó su gol número 959 como profesional, el resultado final de 3-1 fue amargo para el equipo visitante y, sobre todo, para su máxima figura, quien no ocultó su frustración por las decisiones arbitrales.

El duelo entre los dos primeros de la liga saudí estuvo marcado por la polémica en la segunda parte. Dos penaltis en contra, una expulsión y la remontada local detonaron la furia de CR7, que reaccionó con gestos, palabras y una actitud desafiante desde el banquillo.

Frustración tras verse abajo en el marcador | Captura de X

El partido que desató la furia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo adelantó a Al Nassr antes del descanso tras definir dentro del área y parecía encaminar a su equipo a un triunfo clave. Sin embargo, en el complemento el panorama cambió por completo cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Al Hilal, convertido por Salem Al-Dawsari al minuto 57 para igualar el marcador.

Minutos después, la polémica aumentó con la expulsión del portero Nawaf Al-Aqidi, sancionado por una agresión sobre Rúben Neves en medio de la celebración del empate. Con un hombre menos, Al Nassr quedó expuesto y Al Hilal aprovechó la superioridad para tomar el control del encuentro.

Festejo del 3-1 | Captura de X

El segundo tanto local llegó al minuto 81 por conducto de Mohamed Kanno, nuevamente tras una acción señalada desde los once pasos. Ya en el tiempo añadido, Rúben Neves selló el 3-1 definitivo con otro penalti, una secuencia que alimentó la sensación de injusticia en el conjunto visitante.

Mensaje de Cristiano al final

Con el marcador en contra, Jorge Jesus decidió sustituir a Cristiano Ronaldo, decisión que coincidió con uno de los momentos más tensos del partido. Al salir del campo, el portugués realizó gestos de incredulidad y se le vio decir “imposible”, dejando claro su malestar por lo ocurrido.

CR7 molesto por la derrota | Captura de X

Ya desde el banquillo, y tras el tercer gol de Al Hilal, Cristiano miró directamente a la cámara con una sonrisa irónica y realizó gestos con la mano simulando un “robo”, en clara referencia al arbitraje. La escena se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una protesta directa por los penaltis y la expulsión.

A pesar del enojo, Cristiano Ronaldo volvió a dejar su sello goleador y mantiene viva la carrera rumbo a los mil goles; no obstante, la derrota ante Al Hilal y la forma en la que se dio dejaron una noche cargada de frustración para el astro portugués, que ahora buscará desahogarse en el próximo compromiso de Al Nassr ante Al Shabab.