Rodrigo Dourado rompe la sequía de brasileños en América

Rodrigo Dourado llegó a las Águilas del América después de jugar en el Atlético de San Luis, siendo una de las pocas contrataciones del cuadro azulcrema de cara al arranque del torneo Clausura 2026.

Una de las sequías que rompió Dourado al llegar al América, fue la de jugadores brasileños que habían dejado de jugar con el cuadro de Coapa, quienes dejaron de llegar al equipo azulcrema en el 2018, cuando se fue William Da Silva.

Después de ocho años sin que los jugadores brasileños se hicieran presentes en Coapa, Dourado rompió la sequía, siendo el décimo en jugar con América desde el año 2002.

Esta semana, América se enfrentará al Atlético de San Luis en la jornada dos del torneo Clausura 2026, el exequipo de Dourado, quienes se enfrentarán en la primera fecha en donde América jugará como local en la Ciudad de México.

William Da Silva, el último

Da Silva llegó al América en 2015 procedente de los Gallos Blancos de Querétaro, el mediocampista duró tres años con el equipo azulcrema, se fue en 2018 para jugar con los Diablos Rojos del Toluca, antes de retirarse en 2023.

Solo un brasileño, además de William, ha durado más de un año con América, el delantero Kleber Boas, que en 61 partidos con la playera de América, marcó 37 goles.

Los brasileños de América