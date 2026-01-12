Dagoberto Espinoza, a pesar de estar lesionado, es registrado con América

El Club América afronta el inicio del torneo Clausura 2026 con un panorama complicado en cuanto a disponibilidad de jugadores, situación que ha obligado al cuerpo técnico a tomar decisiones estratégicas desde la planeación del plantel. Una de ellas fue la inscripción de Dagoberto Espinoza, pese a que el futbolista continúa fuera de actividad tras una lesión de gravedad sufrida en el Apertura 2025.

Espinoza se lesionó durante el certamen anterior al presentar una rotura del ligamento cruzado anterior, diagnóstico que lo llevó directamente al quirófano y lo mantiene en proceso de rehabilitación. A pesar de no estar en condiciones de competir en el arranque del torneo, la directiva azulcrema optó por registrarlo debido a lo corto del plantel y a la expectativa de que pueda reaparecer más adelante.

La baja de Dagoberto no es un caso aislado dentro del conjunto de Coapa. A esta ausencia se suman las de Henry Martín, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez e Isaías Violante, quienes tampoco estarán disponibles para el compromiso correspondiente a la jornada dos del Clausura 2026 frente al Atlético de San Luis.

El encuentro ante el cuadro potosino se disputará el próximo miércoles 14 de enero en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán su primer triunfo del torneo con una alineación mermada. Estas ausencias representan un reto importante para André Jardine, quien deberá ajustar su planteamiento ante la falta de piezas clave.

En el caso específico de Espinoza, el cuerpo médico y técnico confían en que su evolución sea favorable en los próximos meses. La expectativa es que pueda estar disponible antes del arranque de la Liguilla o, en el peor de los escenarios, durante la segunda mitad del torneo regular.

Esa proyección fue determinante para que América decidiera inscribirlo desde ahora, evitando así contratiempos administrativos y permitiendo que, en cuanto reciba el alta médica, pueda ser considerado de inmediato por el cuerpo técnico sin restricciones reglamentarias.

Para Jardine, contar con Espinoza en la recta final del campeonato podría representar una alternativa valiosa en un momento clave del certamen, especialmente si el equipo logra clasificarse a la fase final y requiere profundidad de plantel ante la carga de partidos.

Mientras tanto, el América deberá sortear las primeras jornadas del Clausura 2026 con una plantilla disminuida, apostando a la recuperación paulatina de sus lesionados y a la capacidad de adaptación del grupo, con la mira puesta en llegar completo y competitivo a la etapa decisiva del torneo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.