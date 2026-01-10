Vuelta a la página: América prepara la doble jornada ante San Luis

Luego de un desastroso empate a cero ante el equipo de los Xolos de Tijuana, el conjunto de las Águilas del América, presumió en redes sociales, su sesión de entrenamiento sabatino desde la frontera, esto con el fin de afinar detalles para el duelo de Jornada 2 ante el Atlético de San Luis, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Ramón Juárez I @ClubAmerica

Nueva oportunidad

Luego de qué el equipo de Coapa repartiera puntos en la cancha del estadio Caliente. Los pupilos de André Jardine se presentaron en un entrenamiento de recuperación antes de viajar a de regreso a la CDMX.

A través de sus redes sociales, las Águilas no desperdiciaron la oportunidad de presumir su compromiso con recuperar la corona de la Liga MX y tener un mejor comienzo del presentado ante el equipo de la frontera.

“Toco entrenamiento sabatino. Se aproxima una doble fecha”, escribió la cuenta oficial de X, del equipo 16 veces campeón del balompié nacional.

En las imágenes se puede ver a los suplentes del equipo como Brian Rodríguez, Jonathan dos Santos y Ramón Juárez, realizando trabajos con el balón, así como el resto de la plantilla compartiendo un momento de recuperación rumbo a la jornada 2 del clausura 2026.

Jornada1 I IMAGO7

¿Cómo marca el torneo para el América?

Las Águilas del América llegan una vez más con una de las plantillas más completas del torneo, sin embargo, sus resultados en los tornos anteriores hacen que la afición dude de un posible campeonato, aunque las promesas del técnico brasileño y de todo su cuerpo técnico, crean ilusión en la gente de Coapa. Las águilas buscan borrar el amargo. Recuerdo de su última eliminación ante rayados en los cuartos de final.

En su presentación en este torneo premundialista los dirigidos por el técnico André Jardine, únicamente lograron sacar un 0 - 0 en la cancha de los Xolos de Tijuana en un muy discreto, partido debut para ambas escuadras.