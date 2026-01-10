León vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

Arranca una nueva temporada de Liga MX. El Clausura 2026 arrancó este viernes con 3 partidos y hoy, regresa la actividad con dos equipos que quieren pelear por el paso a la Liguilla. León quiere volver a ser protagonista en lo que apunta a ser su último torneo bajó el mando de Grupo Pachuca, mientras que Cruz Azul quiere dar un paso adelante tras estar a nada de ser campeones en los últimos torneos.

La Fiera viene de perder protagonismo en las últimas campañas, la temporada pasada ni siquiera logró clasificar al Play-In quedando en el tercer peor lugar de la clasificatoria. Ahora, con un plantel renovado, aunque ya sin James Rodríguez, quiere volver a los primeros puestos y pelear en Liguilla.

Cruz Azul por su parte, sufrió una nueva desilusión. Cuando el equipo soñaba con la décima sufrió un par de lesiones que mermaron a su equipo y, la posición en la tabla les terminó costando en Semifinales quedando eliminados ante Tigres. Ahora, con varios cambios en su plantilla y en la segunda temporada de Larcamón al mando, la Máquina sueña con el título.

Hay que destacar que, Cruz Azul llega con un amplio dominio sobre la Fiera en sus últimos enfrentamientos pues, acumulaya 11 partidos sin caer ante el cuadro esmeralda, de los cuales 10 han sido triunfos incluyendo un 4-1 en la temporada pasada.