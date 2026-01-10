Santos Laguna vs Necaxa EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

Sigue EN VIVO todas las acciones del partido de Jornada 1 del futbol mexicano

Rafael Trujillo Alarcón
10 de Enero de 2026

 

 

Arranca una nueva temporada de Liga MX. El Clausura 2026 arrancó este viernes con 3 partidos y hoy, regresa la actividad con dos equipos que quieren dejar atrás un mediocre paso en los últimos torneos. Santos y Necaxa buscan olvidar las últimas campañas y pelear por un puesto en el Top 8 rumbo a la Liguilla.

Santos ha sido por mucho, uno de los peores equipos de la última media década. Aunque en los últimos cinco años tuvo un par de torneos destacados incluyendo uno en el que llegó a la final, el equipo se ha caracterizado en terminar en el fondo de la tabla. Ante esto, el equipo está buscando revertir el paso y poder volver a ser contendiente.

Necaxa por su parte, se ha mantenido constantemente en la parte media de la tabla, alternando con clasificaciones a Liguilla y quedando en el fondo de la tabla. La temporada pasada fue uno de los peores equipos. Ahora con Martín Varini como DT y nuevas caras como Lolo Faravelli, Julián Carranza, Kevin Gutiérrez y Agustín Almendra, buscan regresar a la Liguilla.

En cuanto a enfrentamientos directos, los Rayos llegan con ventaja al tener dos victorias al hilo ante los Guerreros. Además, en los últimos 10 partidos entre ambos, suman cinco triunfos por cuatro de los Laguneros además de un empate.

