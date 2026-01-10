Loco Abreu confirma el fichaje de su hijo con los Xolos de Tijuana

Sebastián ‘Loco’ Abreu confirmó la llegada de su hijo, Diego Abreu, a las filas de los Xolos de Tijuana como refuerzo de cara al Clausura 2026 tras vivir su más reciente experiencia con el Defensor SC del futbol uruguayo. Cabe mencionar que previamente tuvo un breve paso por las inferiores del Toluca.

El delantero de 22 años será dirigido por su padre en la frontera; sin embargo, el propio entrenador ha asegurado que se tendrá que ganar su lugar al igual que todos e incluso con el doble de esfuerzo para poder destacar: “Hace mucho tiempo lo hablábamos como una posibilidad ahora va ser el doble de exigencia”.

Loco Abreu l IMAGO7

¿Representará a México o Uruguay?

Diego Abreu también ha representado a la Selección Mexicana y a la Selección de Uruguay en sus categorías inferiores. Desde la Sub 16 hasta la Sub 20 representar al Tricolor jugando siete partidos y anotando 6 goles. Con la selección charrúa el futbolista ha jugado alrededor cuatro partidos en la Sub 20 con unos tantos.

Ahora el centro delantero mexicano-uruguayo buscará seguir los pasos de su padre, Sebastián ‘Loco’ Abreu, y dejar su marca en el futbol mexicano con los fronterizos, previamente desfiló por las categorías menores del Toluca.

Liga MX l IMAGO7

¿Qué dijo Loco Abreu tras el empate ante el América?

La cancha sintética del Estadio Caliente volvió a ser el pretexto principal del conjunto de Coapa, algo que colmó la paciencia del estratega uruguayo. Sin filtros y con el carácter que lo distingue, el "Loco" arremetió contra la postura de Jardine y su equipo, exigiendo que se deje de usar el césped como excusa tras no poder sacar la victoria.

"Siempre veo que en las conferencias, los rivales hablan de la cancha, la cancha y la cancha, ya me tienen hinchado de las pelotas con la cancha. Esto es futbol, basta", sentenció Abreu de forma contundente”, resaltó en conferencia de prensa.

Xolos de Tijuana l IMAGO7

Además de defender su territorio, Abreu aprovechó para lanzar un mensaje sobre la magnitud del rival, asegurando que, aunque respetan la jerarquía del América, para Xolos es un alivio haber superado ya el compromiso más mediático del calendario apenas en la primera fecha.

"Tomando en cuenta que es América en la primera fecha, contra el partido que escuché para mí es sumar. Ya pasamos a un equipo grande, nosotros ya nos sacamos ese peso pesado", mencionó el entrenador de los Xolos de Tijuana.

