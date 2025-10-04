¡Tocado por Dios! Gilberto Mora, joya del futbol mexicano, revela la clave del éxito

Gilberto Mora sigue vislumbrando su talento dentro de las canchas; con tan solo 16 años el jugador de los Xolos de Tijuana se ha vuelto un futbolista diferente, tanto que se ha puesto entre los reflectores del mundo con su participación en el Mundial Sub-20 con Selección Mexicana.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana l AP

El mediocampista impulsó el triunfo del Tri sobre Marruecos para avanzar a la siguiente ronda, de eliminación directa, donde se enfrentará con el anfitrión Chile en Valparaíso, tras quedar posicionados como segundo del Grupo C.

Previamente, el juvenil de 16 años, no solo demuestra su talento y profesionalismo dentro de la cancha sino también fuera de ella con la misión de destacar con su talento, en una reciente entrevista con su club resaltó la clave del éxito y sobre todo para mantener los pies sobre la tierra.

Mundial Sub-20

Gilberto Mora; jugador de fe

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo soy de una familia muy conectada con Dios y esa frase me motiva mucho. Todo llega a su tiempo y todo pasa por algo”, resaltó el talentoso jugador con una mirada serena vistiendo los colores de su equipo.

Gilberto Mora no dejó pasar el momento para demostrar cual ha sido el impulso para hacer bien las cosas, empezando desde su corta edad, mencionando que siempre busca trabajar con perseverancia para continuar.

México Sub-20 l AP

“Siempre mi felicidad es mi familia y estar bien con ellos, disfrutar, en el campo tratar de hacer mi mejor futbol, estar bien conmigo mismo y trabajar, trabajar duro porque hay momentos que no te pueden salir las cosas pero lo más importante es seguir, seguir trabajando", revela Mora.

Gol de Gilberto Mora l AP

¿Quién es el Papá de Gilberto Mora?

Gilberto Mora es hijo del exfutbolista profesional Gilberto Mora Olayo, nacido el 4 de febrero de 1976, en la Ciudad de México; Mora Olayo fue parte de aquella plantilla de los fronterizos que logró el ascenso a la Liga MX en 2011.

Actualmente tiene 49 años dedicado a ser entrenador con una combinación como auxiliar en equipos de Primera División, Liga MX Femenil, Ascenso; pero su mayor tiempo de profesionalismo lo ha forjado con el impulso desde las Fuerzas Básicas.

