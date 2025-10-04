Ruso Zamogilny asegura que fue un error que Gilberto Mora fuera al Mundial Sub-20

El talento de Gilberto Mora ilusiona al futbol mexicano, pues con 16 años de edad ha demostrado su calidad y capacidad para destacar en cualquier escenario, ya sea en categorías inferiores o Primera División.

Mora en Mundial Sub-20 | MEXSPORT

Mora no estará para los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Colombia y Ecuador, ya que continúa con la Sub-20 en el Mundial, donde también ha brillado en sus participaciones con el equipo de Eduardo Arce.

¿Qué dijo Ruso Zamogilny sobre Gilberto Mora?

Para Damián Zamogilny, analista de TUDN, tomaron una mala decisión al dejarlo disputar el Mundial Sub-20, pues ve más importante que se llene de experiencia con la Selección Mayor rumbo a la justa de 2026.

"Para mí se equivocaron, jugar en Primera o Selección Mayor está muy lejos de la Sub-20, por más que sea un Mundial", dijo Zamogilny durante programa de TUDN, donde analizaban la situación del joven futbolista.

En partido | MEXSPORT

"A Mora, lo que le convenía y al equipo también, era seguir jugando juntos, tener a Mora en el equipo y hacerlo partícipe, dar la experiencia", explicó Ruso Zamogilny sobre Gil Mora.

Zamogilny pide prioridad en Selección Mayor para Mora

Zamogilny insistió en que el entorno de Gilberto Mora y la Selección Mexicana deberían priorizar su desarrollo a nivel mayor, considerando que la experiencia en Primera División o con la Selección Mayor tiene un valor diferente al de competir en categorías juveniles.

Durante el programa de TUDN, el exfutbolista reiteró que su postura no es en contra del Mundial Sub-20, sino en favor de aprovechar el momento de Mora, quien vive una etapa de crecimiento en su carrera.

Por ahora, el mediocampista seguirá enfocado en el torneo juvenil, donde forma parte del equipo que dirige Eduardo Arce, con la intención de mantener el nivel que ha mostrado en cada una de sus participaciones.

Festejo | MEXSPORT



