Selección Mexicana presenta convocatoria para Fecha FIFA de octubre

El director técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que México disputará ante Colombia y Ecuador, y hay varias novedades destacadas, entre ellas el regreso de Carlos Acevedo y Julián Quiñones.
Los elegidos para defender el marco azteca serán: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.
Entre los nombres ya confirmados se encuentran Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Erik Lira y Jesús Orozco Chiquete.
Con esta convocatoria, Aguirre mezcla juventud con experiencia, además de abrir oportunidades para jugadores menos habituales. El retorno de Quiñones al ataque suma opciones ofensivas, mientras que en la zaga y el medio hay apuestas por perfiles que han venido destacando en la Liga MX.
Los amistosos contra Colombia y Ecuador serán una prueba importante rumbo a lo que viene, y esta lista de convocados marca un paso decisivo en la estructuración del Tri bajo el mando del ‘Vasco’.
Julián Quiñones, garantía de gol en Arabia. El regreso de Julián Quiñones a la Selección llega respaldado por sus cifras en el futbol árabe.
¿Cuáles son los números de Quiñones?
En la Temporada 2024/25 firmó 20 goles en 25 partidos de liga y 5 en 5 de copa, mostrando una regularidad demoledora.
En la campaña actual (2025/26), ya suma 3 tantos en 4 encuentros, además de 1 en copa, aunque se fue en blanco en la Supercopa. En total, son 29 goles en 36 partidos oficiales, con un promedio de 0.80 anotaciones por juego.
La lista final para la Fecha FIFA:
Luis Ángel Malagón – América – Portero
Raúl Rangel – Chivas – Portero
Carlos Acevedo – Santos – Portero
Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa
Ramón Juárez – América – Defensa
Israel Reyes – América – Defensa
Kevin Álvarez – América – Defensa
Jorge Sánchez – Cruz Azul – Defensa
César Montes – Lokomotiv Moscú – Defensa
Johan Vásquez – Genoa – Defensa
Jesús Gallardo – Toluca – Defensa
Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio
Alexis Gutiérrez – América – Medio
Érick Sánchez – América – Medio
Erik Lira – Cruz Azul – Medio
Carlos Rodríguez – Cruz Azul – Medio
Luis Romo – Chivas – Medio
Diego Lainez – Tigres UANL – Medio
Marcel Ruiz – Toluca – Medio
Santiago Giménez – AC Milan – Delantero
Julián Quiñones – Al Qadsiah FC – Delantero
Germán Berterame – Rayados – Delantero