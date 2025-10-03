Selección Mexicana presenta convocatoria para Fecha FIFA de octubre

Destaca la ausencia de Guillermo Ochoa en la lista de Javier Aguirre

Selección Mexicana en Copa Oro | IMAGO7
Iliany Aparicio
3 de Octubre de 2025

El director técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que México disputará ante Colombia y Ecuador, y hay varias novedades destacadas, entre ellas el regreso de Carlos Acevedo y Julián Quiñones.

Los elegidos para defender el marco azteca serán: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Entre los nombres ya confirmados se encuentran Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Erik Lira y Jesús Orozco Chiquete.

Con esta convocatoria, Aguirre mezcla juventud con experiencia, además de abrir oportunidades para jugadores menos habituales. El retorno de Quiñones al ataque suma opciones ofensivas, mientras que en la zaga y el medio hay apuestas por perfiles que han venido destacando en la Liga MX.

Los amistosos contra Colombia y Ecuador serán una prueba importante rumbo a lo que viene, y esta lista de convocados marca un paso decisivo en la estructuración del Tri bajo el mando del ‘Vasco’.

Julián Quiñones, garantía de gol en Arabia. El regreso de Julián Quiñones a la Selección llega respaldado por sus cifras en el futbol árabe.

¿Cuáles son los números de Quiñones?

En la Temporada 2024/25 firmó 20 goles en 25 partidos de liga y 5 en 5 de copa, mostrando una regularidad demoledora.

En la campaña actual (2025/26), ya suma 3 tantos en 4 encuentros, además de 1 en copa, aunque se fue en blanco en la Supercopa. En total, son 29 goles en 36 partidos oficiales, con un promedio de 0.80 anotaciones por juego.

La lista final para la Fecha FIFA:

  • Luis Ángel Malagón – América – Portero

  • Raúl Rangel – Chivas – Portero

  • Carlos Acevedo – Santos – Portero

  • Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa

  • Ramón Juárez – América – Defensa

  • Israel Reyes – América – Defensa

  • Kevin Álvarez – América – Defensa

  • Jorge Sánchez – Cruz Azul – Defensa

  • César Montes – Lokomotiv Moscú – Defensa

  • Johan Vásquez – Genoa – Defensa

  • Jesús Gallardo – Toluca – Defensa

  • Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio

  • Alexis Gutiérrez – América – Medio

  • Érick Sánchez – América – Medio

  • Erik Lira – Cruz Azul – Medio

  • Carlos Rodríguez – Cruz Azul – Medio

  • Luis Romo – Chivas – Medio

  • Diego Lainez – Tigres UANL – Medio

  • Marcel Ruiz – Toluca – Medio

  • Santiago Giménez – AC Milan – Delantero

  • Julián Quiñones – Al Qadsiah FC – Delantero

  • Germán Berterame – Rayados – Delantero

