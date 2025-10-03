‘Mi compromiso es muy grande por estar en la lista final’: Jorge Sánchez sobre ir al Mundial

La situación en la plantilla de la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo del 2026, son cada vez peor, no solo por los retiros y lesiones de múltiples jugadores meses de arrancar el compromiso internacional, sino también por las dudas que empiezan a tomar fuerza sobre los lugares disponibles de Javier 'Vasco' Aguirre.

Sánchez en Cruz Azul | IMAGO7

Piensa en el Mundial

Luego de que el jugador del Copenhague, Rodrigo Huescas, sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, durante el juego de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, entre el Copenhague y el Qarabağ, la incertidumbre creció en la afición mexicana por ver quien suplirá al jugador.

Una vez que se anunció que Huescas volverá dentro de seis a nueve meses, las especulaciones de quién ocuparía su lugar en el Mundial crecieron, además de que la misma afición ya puso a sus candidatos sobre la mesa.

Lesión de Huescas | AP

Uno de los nombres que suenan para suplir al jugador del Copenhague en la Selección es Jorge Sánchez, lateral derecho de Cruz Azul y que además ya cuenta con experiencia en Copas del Mundo.

En una entrevista exclusiva para FOX, Jorge Sánchez comentó que está enfocado en formar parte de la lista final del ‘Vasco’ Aguirre, además de admitir que no le preocupa ser suplente en algunas ocasiones, ya que eso habla de una plantilla de alta calidad.

“A mí me ha tocado jugar y de pronto ser suplente, pero mi compromiso es muy grande por estar en la lista final del Mundial, quiero jugarlo todo para estar ahí, pero las decisiones recaen en los entrenadores”, declaró Sánchez.

“Es de equipos grandes voltear a la banca y ver que tienes 4 o 5 tipos que te pueden cambiar un partido, que pueden ser titulares en cualquier otro club”, añadió el jugador de Cruz Azul.

Sánchez en Selección | IMAGO7

¿Qué otro nombre suena para ser el lateral derecho de la Selección?

Además de Jorge Sánchez, los nombres que podrían ocupar el puesto dejado por Rodrigo Huescas son: Kevin Álvarez, Israel Reyes y Julián Araujo, Richard Ledezma, por lo que la competencia para Sanchez no será tarea fácil.

Jorge Sánchez en Liga MX | IMAGO7