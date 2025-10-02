Rodrigo Huescas y otros jugadores que se lesionaron antes de un Mundial

Rodrigo Huescas recibió la peor noticia de cara a su participación en la actual temporada y para la próxima Copa del Mundo. El jugador del Copenhague sufrió una lesión de ligamento cruzado en la pierna derecha, por lo que se perderá lo que resta de la campaña.

El lateral mexicano se unió a una lista de futbolistas que se lesionaron antes de un Mundial y, aunque algunos lograron recuperarse, la mayoría no corrió con la misma suerte. A continuación, algunos jugadores que sufrieron lesiones previo a una justa veraniega.

Rodrigo Huescas | AP

¿Qué jugadores se lesionaron previo a una Copa del Mundo?

Carlos Lara

El futbolista argentino naturalizado mexicano fue el primer caso de bajas por lesión en el combinado nacional. El jugador sufrió un golpe en el tobillo previo al Mundial de Chile 1962, por lo que de último minuto tuvo que bajarse de la convocatoria.

Alberto Onofre

El entonces jugador de Chivas era la esperanza de todo el país para la justa mundialista. Y es que la afición mexicana tenía esperanza en el jugador de 23 años para la Copa del Mundo de México 1970 debido a las grandes condiciones que mostraba. No obstante, sufrió una fractura de tibia y peroné al chocar con uno de sus compañeros y se perdió el torneo, incluso perdió su carrera, ya que a partir de esa lesión su nivel fue a la baja.

Alberto Onofre | MEXSPORT

Claudio Suárez

Sin duda uno de los casos más dolorosos. El central mexicano era el líder en la defensa del Vasco Aguirre para Corea-Japón 2002, sin embargo, tuvo una fractura de peroné por pisar el esférico durante un entrenamiento. Logró recuperarse a dos semanas de que se disputara el Mundial, aunque el técnico decidió no llamarlo debido a que se encontraba fuera de ritmo.

Miguel Sabah

El delantero, héroe de aquel encuentro ante Estados Unidos en 2009, tuvo que perderse la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 debido a que tuvo una ruptura parcial del tendón tras un choque con uno de sus compañeros. Cabe recordar que se encontraba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Miguel Sabah | MEXSPORT

Juan Carlos Medina

La era de Miguel Herrera sufrió bajas importantes. Una de ellas fue la de Juan Carlos 'Negro' Medina, quien venía de una lesión en el tobillo derecho y era fundamental en el esquema del Piojo. A unas semanas de que arrancara la justa, el mediocampista se resintió y entre lágrimas anunció que no podría participar.

Luis Montes

Uno de los casos más dolorosos fue el del Chapito Montes. El futbolista del León se había consolidado en la Selección Mexicana tras ser parte del equipo que logró el pase a Brasil 2014, no obstante, durante un amistoso ante Ecuador fue a disputar un balón y terminó fracturándose la pierna, por lo que tuvo que ser baja.

Luis Montes | MEXSPORT

Néstor Araujo

El caso más reciente fue el de Néstor Araujo, quien se había convertido en un inamovible de Juan Carlos Osorio. El defensor central se lesionó a dos meses de que arrancara Rusia 2018 durante un partido ante Croacia. Hoy la vida le sonríe y todo indica a que estará en la lista de 26 jugadores para Qatar 2022.

Jesús Manuel Corona

Previo a la Copa del Mundo de Qatar, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona no pudo disputar aquella justa mundialista. El mexicano era jugador en ese entonces del Sevilla, lugar donde sufrió una rotura de peroné y ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.

Pocos se han recuperado

Pocos jugadores son los que se han recuperado de una lesión previo a una justa mundialista, siendo Raúl Jiménez uno de los afortunados. El delantero del Fulham recibió un fuerte golpe en la cabeza hace unos años, lo que terminó por mermar su nivel y lo alejó de su mejor versión y, aunque logró ir al Mundial, su nivel estuvo lejos de lo esperado.

Raúl después de su lesión | AP