Selección Mexicana Sub-17: a 20 años del histórico triunfo en Perú

Hace exactamente 20 años, el futbol mexicano vivió uno de sus capítulos más gloriosos: el Campeonato Mundial de Perú 2005. Aquella Selección Mexicana maravilló al mundo entero con un excelente manejó y varios adolescentes que destacaron para ser verdaderas promesas; aunque muchos se quedaron solo en eso, en promesas.
La Copa del Mundo de Perú 2005 comenzó el 16 de septiembre y terminó el 2 de octubre del mismo año. México fue parte del Grupo B, en el que terminó como el segundo lugar, por detrás de Turquía.
La actividad de México en la Fase de Grupos
La Selección Mexicana comenzó su andar en dicho campeonato cuando enfrentó a Uruguay. El equipo de Jesús 'Chucho' Ramírez demostró grandes cualidades ante los Charrúas, los cuales perdieron gracias a las anotaciones de Carlos Vela y César Villaluz.
México demostró ante su similar de Australia su gran nivel, aunque una vez más, el jugador más destacado fue Vela. El canterano de las Chivas anotó un doblete que lo proclamó como uno de los jugadores a seguir en el campeonato, aunque lo mejor aún estaba por venir.
El último encuentro de México en la Fase de Grupos fue ante Turquía, en una lucha por el liderato del sector. El partido terminó con victoria de los euroasiáticos y la primer y única derrota del Tricolor en el campeonato.
¿Cómo fue la eliminación directa?
Contrario a lo que ha dictado la historia de México, los Niños Héroes sacaron el pecho y dejaron todo por el país en los Cuartos de Final. La Selección Mexicana eliminó primero a Costa Rica; para después vencer por goleada a Países Bajos en la Semifinal.
La Gran Final no pudo tener un mejor guión, en un territorio de dioses como lo es el inca, México derrotó a uno de los grandes del balompié mundial. Brasil -quien tuvo en esa Selección a Marcelo- fue la gran favorita, pero ese día el Tricolor tuvo una cita con la historia.
México dominó de principio a fin a la Verdeamarela, quien nunca pudo parar el ‘jogo bonito’ mexicano. Carlos Vela, con solo 16 años, demostró que era una de las más grandes figuras y joyas del balompié mundial. Al final, los de Chucho Ramírez terminaron la tarea y escribieron su nombre en el olimpo del deporte mexicano.
Sin despegar en la Mayor
Pese a la gran generación y expectativa que generó el Mundial Juvenil, solamente quedó en un sueño. Algunos jugadores como Giovani dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez llegaron a Selección Mayor, nunca pudieron trascender, como otras generaciones.
La lista de todos los jugadores
Porteros
Sergio Arias | Guadalajara
José Rocchi | Puebla
Alejandro Gallardo | Atlas
Defensas
Héctor Moreno | Pumas
Efraín Juárez | Pumas
Patricio Araujo | Guadalajara
Christian Sánchez | Atlas
Omar Esparza | Guadalajara
Adrián Aldrete | Morelia
Pedro Cortés | Pachuca
Pedro Valverde | Cruz Azul
Centrocampistas
Cesar Villaluz | Cruz Azul
Edgar Andrade | Cruz Azul
Jorge Hernández | Atlas
Juan Carlos Silva | América
Mario Gallegos | Atlas
Delanteros
Giovani dos Santos | FC Barcelona
Carlos Vela | Guadalajara
Ever Guzmán | Morelia
Enrique Esqueda | América