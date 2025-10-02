Selección Mexicana Sub-17: a 20 años del histórico triunfo en Perú

Hace exactamente 20 años, el futbol mexicano vivió uno de sus capítulos más gloriosos: el Campeonato Mundial de Perú 2005. Aquella Selección Mexicana maravilló al mundo entero con un excelente manejó y varios adolescentes que destacaron para ser verdaderas promesas; aunque muchos se quedaron solo en eso, en promesas.

La Copa del Mundo de Perú 2005 comenzó el 16 de septiembre y terminó el 2 de octubre del mismo año. México fue parte del Grupo B, en el que terminó como el segundo lugar, por detrás de Turquía.

Mundial Juvenil | MEXSPORT

La actividad de México en la Fase de Grupos

La Selección Mexicana comenzó su andar en dicho campeonato cuando enfrentó a Uruguay. El equipo de Jesús 'Chucho' Ramírez demostró grandes cualidades ante los Charrúas, los cuales perdieron gracias a las anotaciones de Carlos Vela y César Villaluz.

México demostró ante su similar de Australia su gran nivel, aunque una vez más, el jugador más destacado fue Vela. El canterano de las Chivas anotó un doblete que lo proclamó como uno de los jugadores a seguir en el campeonato, aunque lo mejor aún estaba por venir.

El último encuentro de México en la Fase de Grupos fue ante Turquía, en una lucha por el liderato del sector. El partido terminó con victoria de los euroasiáticos y la primer y única derrota del Tricolor en el campeonato.

Carlos Vela | MEXSPORT

¿Cómo fue la eliminación directa?

Contrario a lo que ha dictado la historia de México, los Niños Héroes sacaron el pecho y dejaron todo por el país en los Cuartos de Final. La Selección Mexicana eliminó primero a Costa Rica; para después vencer por goleada a Países Bajos en la Semifinal.

La Gran Final no pudo tener un mejor guión, en un territorio de dioses como lo es el inca, México derrotó a uno de los grandes del balompié mundial. Brasil -quien tuvo en esa Selección a Marcelo- fue la gran favorita, pero ese día el Tricolor tuvo una cita con la historia.

México dominó de principio a fin a la Verdeamarela, quien nunca pudo parar el ‘jogo bonito’ mexicano. Carlos Vela, con solo 16 años, demostró que era una de las más grandes figuras y joyas del balompié mundial. Al final, los de Chucho Ramírez terminaron la tarea y escribieron su nombre en el olimpo del deporte mexicano.

Mundial Juvenil | MEXSPORT

Sin despegar en la Mayor

Pese a la gran generación y expectativa que generó el Mundial Juvenil, solamente quedó en un sueño. Algunos jugadores como Giovani dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez llegaron a Selección Mayor, nunca pudieron trascender, como otras generaciones.

Carlos Vela | MEXSPORT

La lista de todos los jugadores

Porteros

Sergio Arias | Guadalajara

José Rocchi | Puebla

Alejandro Gallardo | Atlas

Defensas

Héctor Moreno | Pumas

Efraín Juárez | Pumas

Patricio Araujo | Guadalajara

Christian Sánchez | Atlas

Omar Esparza | Guadalajara

Adrián Aldrete | Morelia

Pedro Cortés | Pachuca

Pedro Valverde | Cruz Azul

Centrocampistas

Cesar Villaluz | Cruz Azul

Edgar Andrade | Cruz Azul

Jorge Hernández | Atlas

Juan Carlos Silva | América

Mario Gallegos | Atlas

Delanteros

Giovani dos Santos | FC Barcelona

Carlos Vela | Guadalajara

Ever Guzmán | Morelia

Enrique Esqueda | América