Faitelson: 'Estamos jodidos si creemos que Gilberto Mora es la solución a todos los problemas'

El periodista mandó un mensaje a quienes ven a Mora como el 'salvador' para el futbol mexicano

Faitelson: 'Estamos jodidos si creemos que Gilberto Mora es la solución a todos los problemas'
David Faitelson y Gilberto Mora | IMAGO7/MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
2 de Octubre de 2025

Gilberto Mora sigue deslumbrando con su talento y nuevamente generó olas de elogios tras su doblete contra España en el Mundial Sub-20.

El juvenil mexicano, de apenas 16 años, ya es visto por muchos como la figura del futuro del balompié azteca, sin embargo, hay otros que tienen una percepción diferente.

Uno de ellos es David Faitelson, quien cuestionó a aquellos que ven a Mora como el ‘salvador’ que necesita el futbol mexicano.

Mora celebra uno de sus goles vs España en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT
Mora celebra uno de sus goles vs España en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

Las palabras de Faitelson

A través de redes sociales, el comunicador lanzó un contundente mensaje al asegurar que “estamos jodidos” si depositamos todas las esperanzas en los pies del juvenil de Xolos.

“Si vamos a empezar a pensar que Gilberto Mora es la solución a todos los problemas del futbol mexicano, estamos jodidos”, publicó en X.

CAPTURA DE X
CAPTURA DE X

Se une a los elogios

A pesar de sus declaraciones, el reconocido periodista también alabó al juvenil mexicano, especialmente por su personalidad para convertirse en líder del Tri Sub-20 con solo 16 años.

“Lo mejor es que Gilberto Mora está pasando la prueba de ser el líder de la selección Sub-20. A sus 16 años, le sobra mentalidad. Muy bien: justo lo que andamos buscando hace mucho tiempo…”, escribió.

TE PUEDE INTERESAR

Gilberto Mora en Selección Sub-20

Selección Mexicana | 01/10/2025

"Deslumbra con su talento": El mundo se rinde ante Gilberto Mora tras doblete contra España
Mundial Sub 20: ¿Qué necesita México para avanzar a 8vos de Final?

Selección Mexicana | 01/10/2025

Mundial Sub 20: ¿Qué necesita México para avanzar a 8vos de Final?
Mundial 2026: Revelan precios de los primeros boletos para los partidos de la Selección Mexicana

Selección Mexicana | 01/10/2025

Mundial 2026: Revelan precios de los primeros boletos para los partidos de la Selección Mexicana
Te recomendamos
¿El Perro Bermúdez narrará el Mundial 2026 en otra televisora? Esto es lo que sabemos
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 