Mundial Sub 20: ¿Qué necesita México para avanzar a 8vos de Final?

La Selección Mexicana Sub-20 llega a una instancia decisiva en el Mundial de Chile 2025. Tras empatar en sus dos primeros compromisos, el Tri tiene en sus manos la clasificación, pero para ello deberá vencer a Marruecos en la última jornada de la Fase de Grupos. El duelo será clave, pues solo la victoria asegura al conjunto nacional el boleto a Octavos de Final.

Con dos puntos en el Grupo C, México no puede especular. Si logra imponerse a Marruecos alcanzará cinco unidades, cifra que lo pondría entre los mejores del sector e incluso podría catapultarlo al liderato dependiendo de otros resultados. Una derrota dejaría al equipo fuera y un empate lo mandaría a hacer cuentas para aspirar a ser uno de los mejores terceros lugares.

En caso de igualar frente a Marruecos, México llegaría a tres puntos, lo que no garantiza nada. Con esa cantidad el Tri quedaría vulnerable a lo que ocurra en los demás grupos.

Suman dos puntos | MEXSPORT

¿Cómo marcha el Grupo C?

De momento, Marruecos lidera con tres unidades y un partido pendiente; México es segundo con dos puntos; Brasil marcha tercero con uno, pero aún debe disputar un encuentro clave ante los africanos; y España aparece último con la misma cosecha que la verdeamarela. Una eventual victoria de Brasil podría complicar todavía más el panorama del Tri.

La participación mexicana en Chile ha dejado una marca inédita: por primera vez en su historia en Copas del Mundo Sub-20, el conjunto nacional ha iniciado con dos empates consecutivos. Esto refleja tanto la dificultad de los rivales como la falta de contundencia que el equipo de Eduardo Arce ha mostrado en momentos clave.

Marchan segundos de grupo | MEXSPORT

Lo que necesita el Tri

Para avanzar con certeza, México requiere sumar tres puntos en su choque ante Marruecos. Esa victoria le permitiría no solo asegurar su clasificación sino también llegar fortalecido a la siguiente fase.

En caso de empatar, méxico deberá esperar que Brasil pierda ante Marruecos hoy mismo y que España y la verdeamarela igualen en su partido final. Estos resultados los clasificarían directamente como segundos. Si Brasil vence a Marruecos, el Tri todavía aspira a clasificar con un empate, pero sería como tercero de grupo.

Dependen de ellos mismos | MEXSPORT

La esperanza ofensiva recae en Gilberto Mora, figura emergente del torneo y pieza clave para abrir el marcador en un partido que exigirá máxima concentración. El juvenil mexicano, junto con Amaury Morales y Elías Montiel.

México tiene una cita crucial este sábado en Chile. Más que un simple partido de fase de grupos, el duelo contra Marruecos se perfila como un juego en donde la afición pueda seguir soñando.

Quieren pasar a Octavos | MEXSPORT