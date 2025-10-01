Gilberto Mora 'minimiza' su doblete ante España: “Todo lo que hago es para mi equipo”

La Selección Mexicana Sub-20 encontró en Gilberto Mora a su hombre determinante. El joven participó directamente en tres de los cuatro goles que acumula México en el Mundial, consolidándose como la gran revelación del torneo.

Al término del encuentro ante España, Mora compartió sus impresiones sobre un duelo lleno de emociones. “Fue un buen partido para los dos equipos, los dos generemos muchas oportunidades para ganar. Lo bueno es que pudimos empatar y nos llevamos un punto bueno”, expresó.

Orgullo por el doblete

El atacante no ocultó su alegría por su rendimiento individual. “Muy feliz por el doblete, me da felicidad ayudar a mi equipo, siempre es muy importante. Todo lo que hago es para mi equipo. Me siento muy contento con los goles, vamos a seguir trabajando para poder meter más”, aseguró.

Mora también aprovechó para agradecer el apoyo de los seguidores que han acompañado a la Selección en Chile. “A la afición, muchas gracias por su apoyo. Se siente mucho el cariño de todas las personas que vienen al estadio, muchas gracias por estar con nosotros”, dijo.

El análisis de Eduardo Arce

Por su parte, el técnico Eduardo Arce destacó el carácter mostrado por sus futbolistas en un partido que se complicó desde el primer tiempo. “Fue un partido muy difícil, muy competitivo. México sabía que ellos tenían necesidades y nos lo mostraron en el primer tiempo. Justo fue cuando nos acomodamos. Pudo ser para cualquiera”, comentó.

El estratega resaltó la capacidad de sus jugadores para reponerse en los momentos más críticos. “Supimos manejar la presión del penal y respondimos. Ahora tenemos otra opción, otra oportunidad en el torneo para seguir creciendo”, señaló Arce.

Más allá del resultado, el técnico insistió en que su equipo debe mantener la mentalidad intacta. “La misma idea: combatir, adaptarnos a lo que ponga el rival y nunca bajar los brazos”, remarcó.

México sigue con vida en el Mundial

Con este empate, México mantiene sus aspiraciones en el Mundial Sub-20 y tendrá que cerrar con fuerza la fase de grupos en donde su próximo rival será Marruecos.

