Selección Mexicana no cierra las puertas a futbolistas para el Mundial 2026: "Seguiremos viendo gente"

La Selección Mexicana tendrá una prueba de alto nivel el próximo 14 de octubre en Guadalajara, cuando enfrente a Ecuador en un partido que se perfila como uno de los últimos ensayos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Tanto Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, como Rafael Márquez, auxiliar técnico del Tri, destacaron la importancia de este duelo en el Estadio Akron, sede mundialista.

Rafa Márquez l IMAGO7

Márquez fue claro al señalar que el tiempo se agota:

“Queda poco tiempo para el Mundial, pocos partidos. Intentaremos ir viendo jugadores que puedan estar al nivel para esos partidos tan importantes. Intentaremos ir cerrando ya filas y trabajar con algún grupo de jugadores, pero habrá algunos puestos en los que seguiremos viendo gente. Poco a poco se va cerrando esta situación de oportunidad”.

Ecuador, rival de peso. La elección de Ecuador no fue casualidad. Márquez resaltó que enfrentar a una selección sudamericana exigente ayudará al Tri a elevar su nivel:

“La importancia de enfrentar a Ecuador es que es un rival bueno, una buena selección sudamericana. Fue segunda en la clasificación, sus jugadores están en el extranjero, es de mucha calidad. Como preparación nos va a servir muchísimo”.

Rafa Márquez l IMAGO7

Probar la sede mundialista

El choque tendrá un valor agregado al disputarse en una de las sedes de la Copa del Mundo: “Importante que ya juguemos en una cancha como se va a presentar en el Mundial para acostumbrarnos y estar preparados en canchas así”, apuntó Davino.

“Seremos sede en este estadio en el Mundial, ya ver la cancha lista para la justa importante del 2026 y poderla probar nos servirá mucho”, agregó.

Selección Mexicana l IMAGO7

Continuar el armado del equipo

Finalmente, Davino reiteró que cada oportunidad cuenta para Javier Aguirre y su cuerpo técnico: “Este partido servirá para Javier y su equipo de seguir encontrando un equipo, seguir viendo el funcionamiento, seguir viendo jugadores para llegar lo mejor posible al Mundial”.