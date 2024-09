¡Humildad! Rafa Márquez trabajó gratis en su primer puesto como entrenador

A días de que Rafa Márquez haga su debut en el reto más importante de su carrera como auxiliar técnico en la Selección Mexicana, desde España recuerdan con gran cariño y respeto al ‘Kaiser’, pues en sus primeros pasos como entrenador en la península ibérica, Márquez dirigió a un equipo de tercera sin cobrar un solo euro e inclusive poniendo dinero de su bolsillo.

En entrevista para ESPN, el expresidente del RSD Alcalá, Francisco Goya, reveló que el club de tercera división fue el primero en el que Rafa Márquez tuvo experiencia profesional, pero mencionó que la institución no tenía dinero para pagar el suelo de una figura de la talla de Rafa y mencionó que en muchas ocasiones el mexicano ponía dinero de su bolsillo para ayudar a los jóvenes futbolistas o al propio club.

“No, no, no tenía salario, para nada, de hecho no sólo no se le pagaba, sino que aportaba muchas cosas al propio equipo. Se llevaba de cena a los muchachos, de comida, les compraba cosas. Era un tipo totalmente involucrado. Desde luego él pudo haber cobrado por la figura que es, claro que no lo hizo, vino a sumar y no cobrar nada, no podíamos pagar a alguien de la talla de Rafael Márquez”, declaró Francisco Goya en ESPN.

De dirigir a un modesto club de la tercera división de España en 2020, ahora Rafael Márquez Álvarez es auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana y el plan es que tras el Mundial del 2026, sea él quien tome el mando del Tri de cara el próximo ciclo mundialista.

