Rafael Márquez e Ivar Sisniega presentes en el partido de Selección Mexicana en Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 debutó en la Copa del Mundo de Chile frente a Brasil, en un partido en el que la Verdeamarela y el Tricolor están igualados en el marcador. El equipo dirigido por Eduardo Arce abrió el marcador con un gol tempranero, pero el Scratch du Oro reaccionó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

México en Chile | MEXSPORT

Un seguimiento clave rumbo al Mundial de 2026

En las gradas estuvo Rafael Márquez, auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mayor, acompañado de Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Ambos viajaron a Chile para observar de cerca el rendimiento de la nueva generación del Tricolor, con la mira puesta en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

La presencia de Márquez no pasó desapercibida, pues el histórico excapitán de la Selección busca identificar a los futbolistas que podrían dar el salto a la Mayor en el corto plazo. El interés está en jugadores con liderazgo y capacidad de competir al más alto nivel.

México en Chile | MEXSPORT

¿Con miras al Mundial 2026?

Uno de los nombres que más llamó la atención fue Gilberto Mora, quien ya ha tenido participación con el primer equipo nacional. Su inclusión en la Sub-20 lo perfila como candidato natural para ser considerado en la lista definitiva del Mundial de 2026.

El empate ante Brasil sirve como un termómetro importante para evaluar a los jóvenes. Más allá del marcador, Márquez y Sisniega analizaron aspectos tácticos y de carácter que serán fundamentales en el desarrollo de la Selección Mexicana.

México en Chile | MEXSPORT

El equipo de Eduardo Arce mostró personalidad en los primeros minutos, pero también dejó en evidencia errores defensivos que fueron aprovechados por el rival. La mirada crítica de Márquez busca justamente identificar esos puntos de mejora.

Para el Tricolor, la visita de dos figuras tan relevantes en la estructura de la Federación envía un mensaje claro: los juveniles son parte esencial del futuro inmediato de la Selección Mayor. Su desempeño en Chile podría abrirles la puerta al máximo escenario del futbol mundial.

Con el partido aún en curso, la expectativa se mantiene. Más allá del empate parcial, el verdadero objetivo es que esta generación sume experiencia y siga creciendo bajo la atenta mirada de Rafael Márquez y la directiva.

México en Chile | MEXSPORT