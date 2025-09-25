Mundial Sub-20 en Chile: Calendario completo del torneo juvenil

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 iniciará el sábado 27 de septiembre con una intensa Fase de Grupos que se disputará en cuatro sedes: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. El torneo reunirá a 24 selecciones en busca del título juvenil más importante del futbol internacional.
¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ MÉXICO LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 20?
México enfrentará una gran prueba en la Fase de Grupos. Los dirigidos por Eduardo Arce se medirán a Brasil en su primer partido el domingo 28 de septiembre. El segundo duelo será ante España el miércoles 1ro de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago). Y para cerrar su participación en busca de un boleto a Octavos de Final, jugará ante Marruecos el sábado 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 20?
La actividad comenzará el sábado 27 de septiembre con los duelos entre Japón y Egipto en Santiago, además de República de Corea contra Ucrania en Valparaíso. Más tarde, Chile debutará frente a Nueva Zelanda en la capital chilena, mientras que Paraguay se enfrentará a Panamá en el puerto.
El domingo 28 de septiembre aparecerán los grupos C y D. Marruecos jugará ante España y México hará su presentación en el torneo contra Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Ese mismo día también se disputarán los encuentros Italia contra Australia y Cuba frente a Argentina.
México tendrá su segundo compromiso el miércoles 1 de octubre, cuando mida fuerzas con España en Santiago. Ese día también se desarrollarán los partidos Italia ante Cuba, Brasil contra Marruecos y Argentina frente a Australia. Posteriormente, el tercer partido de la selección mexicana será el sábado 4 de octubre frente a Marruecos en Valparaíso, en una jornada donde también se enfrentarán España con Brasil, Argentina con Italia y Australia contra Cuba.
La fase de grupos continuará con duelos relevantes en los sectores E y F, donde Francia debutará frente a Sudáfrica y Estados Unidos se estrenará contra Nueva Caledonia el lunes 29 de septiembre en Rancagua. Noruega se medirá a Nigeria y Colombia lo hará ante Arabia Saudita en Talca. Entre el 2 y el 5 de octubre se jugarán el resto de los partidos que definirán a los clasificados.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁN LAS FASES DE ELIMINACIÓN DIRECTA?
Los Octavos de Final iniciarán el martes 7 de octubre con dos partidos en Valparaíso, destacando el enfrentamiento entre el segundo lugar del Grupo A contra el segundo del Grupo C. Para el miércoles 8 se disputarán cuatro juegos, incluyendo el duelo del primer lugar del Grupo A contra uno de los mejores terceros. La fase cerrará el jueves 9 con dos encuentros en Rancagua.
Los Cuartos de Final se jugarán entre el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. En esa instancia, Talca y Santiago recibirán los primeros dos partidos, mientras que Rancagua y Valparaíso albergarán los juegos restantes, con la expectativa de conocer a los cuatro semifinalistas del certamen.
Las semifinales están programadas para el miércoles 15 de octubre en Valparaíso y Santiago. El partido por el tercer lugar se celebrará el sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Finalmente, la gran Final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tendrá lugar el domingo 19 de octubre en el mismo escenario de la capital chilena.
CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL SUB 20
FASE DE GRUPOS
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
Japón vs Egipto
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
República de Corea vs Ucrania
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
Chile vs Nueva Zelanda
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
Paraguay vs Panamá
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
Marruecos vs España
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo C
Italia vs Australia
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo D
Brasil vs México
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo C
Cuba vs Argentina
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo D
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
Francia vs Sudáfrica
- 14:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo E
Noruega vs Nigeria
- 14:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo F
Estados Unidos vs Nueva Caledonia
- 17:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo E
Colombia vs Arabia Saudita
- 17:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo F
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
Egipto vs Nueva Zelanda
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
Panamá vs Ucrania
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
Chile vs Japón
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
República de Corea vs Paraguay
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
España vs México
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
Italia vs Cuba
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
Brasil vs Marruecos
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
Argentina vs Australia
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
JUEVES 2 DE OCTUBRE
Estados Unidos vs Francia
- 14:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo E
Colombia vs Noruega
- 14:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo F
Sudáfrica vs Nueva Caledonia
- 17:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo E
Nigeria vs Arabia Saudita
- 17:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo F
VIERNES 3 DE OCTUBRE
Panamá vs República de Corea
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo B
Ucrania vs Paraguay
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo B
Egipto vs Chile
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo A
Nueva Zelanda vs Japón
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo A
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
España vs Brasil
- 14:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo C
México vs Marruecos
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo C
Argentina vs Italia
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Grupo D
Australia vs Cuba
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- Grupo D
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
Sudáfrica vs Estados Unidos
- 14:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo E
Nueva Caledonia vs Francia
- 14:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo E
Nigeria vs Colombia
- 17:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- Grupo F
Arabia Saudita vs Noruega
- 17:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- Grupo F
OCTAVOS DE FINAL
- MARTES 7 DE OCTUBRE
- 2A vs 2C
- 13:30 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- 1B vs 3ACD
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
-
- MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
- 1D vs 3BEF
- 13:30 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- 1F vs 2E
- 13:30 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- 2B vs 2F
- 17:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- 1A vs 3CDE
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- JUEVES 9 DE OCTUBRE
- 1E vs 2D
- 13:30 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- 1C vs 3ABF
- 17:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
CUARTOS DE FINAL
- SÁBADO 11 DE OCTUBRE
- W39 vs W40
- 14:00 horas
- Estadio Fiscal (Talca)
- W37 vs W38
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
- DOMINGO 12 DE OCTUBRE
- W41 vs W42
- 14:00 horas
- Estadio El Teniente (Rancagua)
- W43 vs W44
- 17:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
SEMIFINALES
- MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
- W47 vs W48
- 14:00 horas
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- W45 vs W46
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
PARTIDO POR EL TERCER LUGAR
- SÁBADO 18 DE OCTUBRE
- RU49 vs RU50
- 13:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
FINAL
- DOMINGO 19 DE OCTUBRE
- W49 vs W50
- 17:00 horas
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)