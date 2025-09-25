Todo lo que debes saber de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se alista para debutar en el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, un torneo donde el futbol nacional buscará volver a ser protagonista. El equipo que dirige Eduardo Arce llega con una mezcla de experiencia internacional, jóvenes figuras en ascenso y promesas que buscan consolidarse en la élite.

Eduardo Arce en entrenamiento | IMAGO7

México contará con tres guardametas. Pablo Lara, de Pumas, aporta seguridad bajo los tres palos y un proceso sólido en las fuerzas básicas auriazules. Emmanuel Ochoa, portero de Cruz Azul, ha tenido varias titularidades en su club y se perfila como uno de los más experimentados en el plantel. A ellos se suma Juan Liceaga, del Tapatío, quien llega con la ilusión de ganarse un lugar en el once inicial.

En la zaga, el Tri Sub-20 estará respaldado por Everardo López (Toluca), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Diego Ochoa (FC Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla) y César Bustos (Rayados). Cada uno con características distintas: López aporta salida limpia desde el fondo, Mendoza se ha consolidado en la cantera cementera, mientras que Bustos es un central fuerte en el juego aéreo.

¿Cuál es la mejor zona de México Sub-20?

El mediocampo mexicano luce como una de las zonas más competitivas. Diego Sánchez (Tigres) aporta equilibrio, Obed Vargas (Seattle Sounders) llega como campeón de Leagues Cup y una de las máximas figuras del equipo. César Garza, que emigró al Dundee de Escocia, es uno de los referentes internacionales del plantel. A ellos se suman Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel y Alexéi Domínguez (ambos de Pachuca), además de Amaury Morales, joya de la cantera del Cruz Azul.

Obed Vargas con Seattle Sounders | IMAGO7

La delantera mexicana mezcla experiencia en primera división y juventud. Yael Padilla (Chivas) es una de las grandes cartas de gol, mientras que Gilberto Mora, figura de Xolos, se perfila como hombre clave. Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos Laguna) y Hugo Camberos (Chivas) completan un ataque que promete dinamismo y variantes.

¿Cuál es la trayectoria de Eduardo Arce?

El equipo será comandado por Eduardo Arce, un estratega que ha hecho carrera en el futbol formativo mexicano. Condujo a las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 del Puebla, y en 2023 tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo en la Liga MX, al que llevó hasta el repechaje. Su conocimiento de procesos juveniles será clave para este reto mundialista.

El historial de México en la Sub-20

La historia de México en los Mundiales Sub-20 comenzó en Túnez 1977, donde sorprendió al mundo al llegar a la final, aunque cayó en penales frente a la Unión Soviética, quedándose con el subcampeonato. Ese sigue siendo su mejor resultado, junto al tercer lugar conseguido en 2011.

Desde aquel debut, México ha participado en 17 Copas del Mundo Sub-20, aunque también ha tenido ausencias importantes en 1987, 1995, 2001, 2005, 2009 y 2023, al no superar las fases clasificatorias de Concacaf. En esta ocasión, el Tri buscará revancha después de haberse quedado fuera de la última edición.

México Sub-20 en acción | IMAGO7

¿Cuáles son las expectativas para México en el Mundial Sub-20?

El reto para esta generación es claro: competir al máximo nivel y dar un paso más en la historia del futbol mexicano. Con figuras jóvenes consolidadas en la Liga MX y algunos con experiencia en el extranjero, la expectativa es superar la fase de grupos y soñar con avanzar hasta instancias finales.

Un sueño pendiente en el Mundial Sub-20 para México

México ha sido cuna de grandes talentos en la categoría, pero todavía tiene pendiente levantar la Copa del Mundo Sub-20. La misión en Chile será demostrar que esta generación tiene lo necesario para ilusionar, consolidar su proyección y, por qué no, escribir una nueva página dorada en el balompié mexicano.