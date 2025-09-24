¿México contra Messi y CR7 en 2026? Confirman partido amistoso top para el Tri

Sin eliminatorias, pero con amistosos de alto calibre. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha hecho un esfuerzo por encontrar partidos de preparación contra rivales fuertes de cara la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual el Tri será local, y este miércoles se confirmó que uno de los últimos enfrentamiento será contra la actual monarca, Argentina.

Desde hace semanas circuló el rumor de que la FMF estaba gestionando un amistoso entre la Selección Mexicana y la Albiceleste, pero el Presidente Ejecutivo del equipo tricolor, Ivar Sisniega, descartó que se vaya a dar ese encuentro enfatizando que fue una mentira. Sin embargo, su homólogo sudamericano, Claudio Tapia, lo desmintió.

El presidente de la AFA confirmó el amistoso entre el Tri y la Albiceleste | MEXSPORT

¿Cuándo enfrentará México a Argentina?

En entrevista con el diario Olé, el presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) adelantó que se acordaron dos partidos amistosos contra rivales de Concacaf antes del Mundial 2026. "Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los previos al mundial de junio, que recién lo decía, con México y Honduras, jugarlos acá en estados Unidos. Falta definir los estadios".

Detalló que la intención es enfrentar al Tri a 15 días del inicio del torneo de la FIFA, ya que ambas selecciones serán un buen parámetro para ver su nivel. "Creo que con México va a ser una gran medidad porque sin duda siempre con México son muy buenos partidos; es a quince días del inicio del Mundial. Y Honduras también va a ser un rival duro para nosotros".

México y Argentina se enfrentarán antes del Mundial | MEXSPORT

Tapia enfatizó que estos dos amistosos serán ya para la última etapa de preparación, pues por ahora todavía no saben si se jugará una edición más del partido entre los campeones de Conmebol (Copa América) y UEFA (España). "A la espera de cuál es la decisión para marzo, si se juega o no la Finalísima".

"Si tenemos la oportunidad de jugarla, tenemos la obligación, porque es un título más. Y también porque España es una de las selecciones más competitivas del mundo y nosotros, si nos tenemos que medir en marzo con ellos, va a ser una medida de cómo vamos a llegar al Mundial", sentenció.

Tapia aseguró que la Albiceleste jugará contra el Tri | MEXSPORT

¿Messi y CR7, contra México el mismo año?

Con la confirmación de Tapia, se abre la posibilidad de que el Tri se enfrente una vez más a Lionel Messi. Aunque el jugador de Inter Miami ha dejado en el aire su participación en la que sería su sexta Copa del Mundo, por ahora no está confirmada su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni, por lo que es probable que esté en este amistoso.

En caso de enfrentarlo, sería algo memorable para la Selección Mexicana, en el contexto de que probablemente enfrente a la Selección de Portugal en marzo. De confirmarse, el Tri podría medirse a Cristiano Ronaldo y Messi, los dos jugadores más importantes de la última década, en el mismo año.