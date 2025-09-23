¿Mal augurio? México cae en su último juego de preparación previo al Mundial Sub20

La Selección Mexicana Sub-20 cerró su preparación rumbo al Mundial de la categoría con una derrota de 3-2 frente a Colombia en un amistoso disputado en Paraguay, resultado que genera dudas pero también aprendizajes para el equipo dirigido por Eduardo Arce.

El partido fue intenso desde el inicio. Colombia se mostró dominante y logró abrir el marcador al minuto 40. Para el segundo tiempo, el cuadro cafetalero logró ampliar la ventaja al 52. México reaccionó con un golazo de Diego “Chicha” Sánchez, quien realizó una jugada individual espectacular, dejando a tres rivales en el camino antes de definir cruzado para el 1-2.

Sin embargo, los cafetaleros volvieron a golpear al 78 con el 1-3. Los anotadores de Colombia fueron Jhon Rentería en dos ocasiones, mientras que el tercero lo anotó Royner Benítez. El Tricolor juvenil no bajó los brazos y, tras un penal cometido en el área, Tahiel Jiménez ejecutó con seguridad para poner el 2-3 definitivo.

Balance de la preparación del Tri Sub-20

Con este resultado, México cierra sus partidos de preparación con dos victorias y una derrota. Previamente había vencido a Arabia Saudita y a Pachuca. Ahora el equipo emprenderá viaje hacia Chile, sede del Mundial, con la mira puesta en su debut del domingo 28 de septiembre ante Brasil, uno de los grandes favoritos al título. El duelo está programado a las 17:00 horas del centro de México.

Posteriormente, México enfrentará a España el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Marruecos el 4 de octubre, en lo que se perfila como un sector de máxima exigencia. Para poder superar este grupo el Tri deberá sumar puntos en todos sus partidos.

¿Como le ha ido a México en los Mundiales Sub-20?

El Tricolor juvenil ha disputado 16 ediciones del Mundial Sub-20. Su mejor resultado fue en su debut histórico en Túnez 1977, cuando alcanzó la final y quedó subcampeón. En Colombia 2011 logró un destacado tercer lugar.

En otras seis ocasiones México alcanzó los Cuartos de Final, dos veces quedó en Octavos, y en seis ediciones no superó la Fase de Grupos, incluida su más reciente participación en Polonia 2019.

Con un grupo tan complicado, la Selección Mexicana Sub-20 buscará escribir una nueva página en su historia y demostrar que está lista para competir al más alto nivel.

